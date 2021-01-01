Marcus Rashford, Jose Mourinho'ya salladı

İngiliz forvet, Portekizli menajer döneminde en iyi oyununu sergileyemediğini vurguladı.

Jose Mourinho'nun dünyanın en büyük menajerlerinden biri olduğu gerçeği asla değişmeyecek. Fakat onun oyun tarzının, hücum oyuncuları tarafından sıkıcı bulunduğu gerçeği de asla değişmeyecek.

Marcus Rashford da bunlardan sadece biri. İngiliz forvet, Portekizli menajer United'ın başındayken en iyi performansını sergilemesinin zor olduğunu itiraf etti.

Rashford, 2016'da Louis van Gaal görevden ayrıldıktan sonra United'da A takımda kadroya girmeye başladı. Jose Mourinho, göreve geldikten sonra Marcus Rashford'a önemli bir rol verdi fakat İngiliz futbolcu, oynanan geleneksel tutucu futbolda pek verimli olamadı.

Ne söylendi?

Mourinho'nun, oyuncularına özgürce ileriye gitme fırsatı vermediğini söyleyen Marcus Rashford, BT Sport'a verdiği demeçte şu yorumu yaptı:

"Bence en iyi futbolumuzu oynadığımız zaman, esnek olabildiğimiz zaman.

"Jose altında her şeyin biraz puanla için olduğunu söyleyebilirim 'orada oynarsın, orada oynarsın, orada oynarsın'.

"Ve evet, bir iş yapabilirsin, ama en iyi futbolumu oynamak benim için zordu."

Rashford'un eski takım arkadaşı Wayne Rooney, 2017-2018'de oynanan ve 2-0 kazanılan Chelsea maçında kendisinin yedek kulübesinde oturup Rashford'ın sahada olduğu zamanı hatırladı.

"Bir Chelsea maçını hatırlıyorum, yedek kulübesindeydim. Marcus beni takımın dışında tuttu. Jose'nin altı savunmacı ile oynadığını hatırlıyorum.

"Aynı zamanda şunu düşündüğümü hatırlıyorum, 'Jose, Marcus'u en öne koydu. Chelsea ve David Luiz gibi tecrübeye karşı. Başımız belada.'

Rashford, Mourinho döneminde ne başardı?

İngiliz forvet, Portekizli menajerin takımı çalıştırdığı süreçte bir UEFA Avrupa Ligi iki de Carabao Cup kazandı.

Rashford, üçüncü sezonunun ortasında görevden alınan Mourinho'nun yönetiminde 81 Premier Lig maçına çıktı ve rakip filelere 15 gol attı. Gol sayısı az olduğu için de o dönemde eleştirilerin hedefinde oldu.

Rashford, Solskjaer döneminde ne yaptı?

Geçen sezon 20 gol atan İngiliz forvet, bu rakama ilk kez Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ulaştı. Rashford, bu sezon da 20 gol sayısına ulaşmayı başardı.

Pazar günü Aston Villa maçında Edinson Cavani'ye asist yapan Marcus Rashford, bu sezon aynı zamanda 15 kez gol pası verdi.