Valentin Rosier ile Rachid Ghezzal, Mario Gomez ve Talisca'nın izinde yürüyor

Beşiktaş'ın son yıllarda kazandığı şampiyonluklara damga vuran kiralık oyuncular dikkat çekiyor.

Spor Toto Süper Lig'de son iki haftaya lider giren Beşiktaş, şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor.

Siyah - beyazlıların bu sezon en önemli isimleri arasında ise, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal var. Sezon başında kiralanan iki yıldız Beşiktaş'ın zirvede yer almasında önemli bir paya sahip.

En 'kral' kiralık Mario Gomez

2015/2016 sezonu önce Beşiktaş, golcü olarak Alman yıldız Mario Gomez'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Fiorentina'dan kiralanan başarılı oyuncu Süper Lig'de sahaya çıktığı 33 karşılaşmada 26 gol atarken altı kez de asist yapma başarısı gösterdi.

2015/2016 sezonunu Beşiktaş şampiyon tamamlarken Mario Gomez de gol kralı olmuştu.

Talisca iz bırakarak gitti

Beşiktaş, 2017/2018 sezonu öncesi, Benfica'da forma giyen Anderson Talisca'yı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. İki sezon siyah - beyazlı formayı giyen Brezilyalı yıldız, 2016/2017 sezonunda kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.

Süper Lig'de 22 karşılaşmada 13 gol iki asistlik performans sergileyen başarılı oyuncu, tüm kulvarlarda ise 17 gole imza atmıştı.

İki sezon Beşiktaş'ta kalan Talisca, bu süreçte siyah - beyazlı takımla sahaya çıktığı 80 karşılaşmada 37 gol, 14 asistlik bir performans gösterdi.

Rosier ve Ghezzal'dan büyük katkı

Sezon başında Beşiktaş, Sporting'den Valentin Rosier ile Leicester City'den Rachid Ghezzal'ı kiraladığı zaman bazı eleştiriler oldu. İki isim de son sezonlarında birçok kez sakatlıklar yaşamışlardı.

Beşiktaş'ta adeta farklı bir kimliğe bürünen ikili, siyah - beyazlı ekibin zirvede yer almasında büyük katkı verdiler.

Yaptığı asistlerle Avrupa'da dahi zirveyi zorlayan Cezayirli yıldız Ghezzal, Süper Lig'de altı gol ve 17 asistle oynuyor.

Fransız sağ bek Rosier ise, hem hücumda hem de savunmada takımına önemli bir katkı veriyor. Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı Konyaspor maçında takımına üç puanı getiren golü atan başarılı oyuncu bu sezon yedi kez de asist yaptı.

2020/2021 sezonunun son iki haftasına zirvede giren Beşiktaş'ın en önemli isimleri yine Rosier ve Ghezzal olacak.