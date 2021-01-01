Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo antrenman yerine Ferrari almaya gitti

Yıldız oyuncu, antrenmana çıkmamak için özel izin aldı ve kulüp başkanı Agnelli ile birlikte bir fabrikaya gidip araba aldı.

Juventus bu sezon oldukça kötü bir dönemden geçiyor ve Cristiano Ronaldo da bu sıkıntılı sürecin bir parçası.

Sahada alınan kötü sonuçları pek umursuyormuş gibi davranmayan Portekizli yıldız, haftanın ilk idmanında tesislerde yoktu.

İtalya Serie A'nın 35. haftasında iç sahada Milan'a 3-0 kaybedilen maçın ardından bir gün ekstra özel izin alan Cristiano Ronaldo, express.co.uk gazetesinde yer alan habere göre pazartesi günü antrenman yerine Juvenus Başkanı, başkanın kuzeni ve iş ortağı ile birlikte bir fabrikayı ziyaret etti ve bir Ferrari araba satın aldı.

Juventus’un Şampiyonlar Ligi dışında kalma tehlikesi

Torino ekibi, geçtiğimiz cumartesi akşamı evinde Milan ile karşı karşıya geldi.

Rakibine Diaz, Tomori ve Rebic’in golleriyle 3-0 gibi şok bir skorla mağlup olan Juventus, İtalya Serie A’da beşinci sıraya geriledi ve Şampiyonlar Ligi potasının dışında kaldı.

Juve, kalan üç maçı kazanmak zorunda ve rakiplerinin puan kaybetmesini ummaktan başka bir çaresi görünmüyor.

Siyah-beyazlılar 36. hafta mücadelesinde çarşamba günü deplasmanda Sassuolo ile karşı karşıya gelecek. Bir sonraki hafta şampiyon Inter’i ağırlayacak olan Juve, sezonu Bologna deplasmanında kapatacak.

Sıra Takım Puan Averaj 2 Atalanta 72 +42 3 Milan 72 +24 4 Napoli 70 +39 5 Juvenus 69 +33 6 Lazio 61 +8

Cristiano Ronaldo bu sezon ne yaptı?

Portekizli yıldız, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 41 kez forma giydi. Tecrübeli golcü söz konusu 41 mücadelede rakip filelere 34 gol atmayı başardı ve dört de asist yaptı.

Cristiano Ronaldo, 34 golün 27 tanesini İtalya Serie A’da kaydetti. Şampiyonlar Ligi’nde dört gol atan yıldız santrfor İtalya Kupası’nda iki, İtalya Süper Kupası’nda ise bir gol kaydetti.

Tecrübeli futbolcunun adı, eski kulübü Manchester United ile yakından anılıyor ve yazın kariyerine nasıl bir yön vereceği merakla bekleniyor.

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