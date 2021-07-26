Manchester United, Raphael Varane transferi için Real Madrid'le anlaştı

Deneyimli stoper için iki kulüp arasında uzun süredir devam eden görüşmelerde nihayet anlaşma sağlandı.

Manchester United, Raphael Varane için Real Madrid ile 35 milyon sterlin karşılığında el sıkıştı. İngiliz kulübünün Varane için ödeyeceği miktara bonuslar da eklenebilir.

Hafta sonuna kadar İngiltere’ye gitmesi beklenen Varane, sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni kulübüne imzayı atacak.

Manchester United, Varane ile henüz sürecinde başında anlaşmaya varmıştı. Fransız yıldızın kariyerine Premier Lig’de devam etme konusundaki ısrarı, Real Madrid’in yüksek bonservis inadını kıran faktör oldu.

İspanyol deviyle sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Varane, yeni kontrat teklifini reddetmiş ve transferine izin verilmemesi halinde, 2022 yazında kulüpten bedelsiz olarak ayrılma kararı almıştı.

Manchester United’ın ödeyeceği 35 milyon sterlinlik bonservisten, Varane’ın eski kulübü Lens 1 milyon sterlin pay alacak.

73 milyon sterlin’e Dortmund’dan Jadon Sancho’yu renklerine bağlayan Manchester United, böylece yaz döneminin ikinci büyük transferine imza atmış oldu.

Solskjaer neden Varane’ı istedi?

Geri dörtlüyü güçlendirmek isteyen Norveçli menajer, sağ ayaklı bir stoper arayışı içindeydi. Hafta sonu hazırlık Queens Park Rangers’a 4-2 kaybedilen hazırlık maçı, United’ın savunma hattındaki zaafını ortaya koymuştu.

Yeni sezonda iki ön liberodan vazgeçerek hücuma daha fazla ağırlık vermek isteyen Solskjaer bu nedenle çok güçlü bir savunma kurgusu oluşturmak istiyor.

28 yaşındaki Fransız oyuncunun transferiyle United, İngiltere milli takımının değişilmez ismi Harry Maguire’ın yanına ideal partneri bulmuş oldu.

Sırada sağ bek var

Transfer çalışmalarına devam eden Kırmızı Şeytanlar, kadroya bir de sağ bek takviyesi yapmak istiyor. Bu pozisyon için Kieran Trippier’in adı sıkça anılıyor. Ancak United’ın finansal durumu şimdilik bir büyük transfere daha izin vermeyebilir.

PSG’ye gideceği yönünde söylentiler çıkan Paul Pogba’nın satılması, United’a transfer için ihtiyaç duyduğu kaynağı sağlayabilir.

Varane’ın kariyeri

2011 yılında Lens’ten Real Madrid’e transfer olan Varane, İspanyol ekibiyle 360 maça çıktı ve tam 18 kupa kaldırdı.

Güçlü fiziği ve harika tekniğiyle komple bir savunmacı olan Varane, Fransa milli takımı ile 2018’de Dünya Kupası’nı kazanmıştı.

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