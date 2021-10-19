Barcelona büyük anlaşmayı El Clasico öncesi duyuracak

Ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen Barcelona önümüzdeki yıllarına adına büyük önem taşıyan bir anlaşmayı açıklamaya hazırlanıyor.

Lionel Messi'nin ayrılığının ardından hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde sezona başlayan Barcelona, yeniden yapılanma çerçevesinde önemli bir hamleye daha hazırlanıyor. Serbest kalma bedeli 1 milyar euro olarak belirlenen Pedri ile yeni sözleşme imzalayan Katalan devi, bir sonraki büyük imzasını yeni 10 numarası Ansu Fati'ye attıracak.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre gen oyuncunun menajeri Jorge Mendes Pazartesi gecesi Porto'da Barcelona Futbol Direktörü Mateu Alemany ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşme sonrasında taraflar 2027'ye dek sürecek yeni bir anlaşma için el sıkıştı. Anlaşmanın detayları ise henüz netlik kazanmadı.

Opsiyon kullanılmayacak

Barcelona yönetiminden gelen haberlere göre yeni sözleşmeye göre genç oyuncunun kazanacağı yıllık ücret, Katalan ekibinin ilk etapta ödemeyi planladığı ücretten daha yüksek olsa da Barcelona yapılan anlaşmayı Pazar günü oynanacak El Clasico öncesinde resmen açıklamaya hazırlanıyor.

Messi'den 10 numarayı aldıktan sonra bu sezon forma giydiği 10 maçta beş gol ve iki asistle oynayan Fati, şu ana kadar olan performansıyla beklentilere olumlu karşılık vermişti.

Öte yandan Barcelona'nın Fati'nin 2022'de sona erecek kontratını iki yıl daha uzatma opsiyonu bulunsa da genç oyuncunun menajeri Jorge Mendes'in bu anlaşmayı Fati reşit olmadan imzaladığı için sözleşmenin geçerliliği konusunda şüphesi bulunan Barcelona yönetiminin opsiyonu devreye sokmayı düşünmediği kaydedildi.

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