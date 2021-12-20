Barcelona Başkan Yardımcısı Elena Fort: Barcelona'yı cenaze evinden yoğun bakıma taşıdık!

Dokuz aylık süreci değerlendiren Fort, ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtiklerinin altını çizdi.

Ronald Koeman yerine Xavi ile anlaşan Barcelona'da yeni bir dönemin başladığı belirten Fort, gelecek adına umutlu olduklarını ve özlenen Barcelona'yı yeniden izleteceklerini söyledi.

Lionel Messi'yi kaybetmelerine neden olan ekonomik problemleri aşmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Fort, adeta enkaz devraldıklarını belirtti.

Yönetim kurulunun görevdeki ilk dokuz ayı nasıl geçti?

"Bu dokuz ayın yoğunluk açısından dokuz yıl gibi geçtiğini söyleyebiliriz. Çok çalışmamız gerekti çünkü her alanda çok karmaşık bir yapı bulduk. İnsanların bizim hakkımızda ne düşündüğüyle ilgileniyorum çünkü eleştiriler daha iyi olmamıza yardımcı oluyor.

"Yine de hiçbir şey yapmadığımızı söyleyenlere katılmıyorum. Kulüp ciddi bir iflas tehlikesiyle karşı karşıyaydı ve bunun karşısında durduk.

"İlk işimiz bu tehlikeyi ortadan kaldırmaktı. Yoğun bir dönemdi ve çok acı çektik. Son olarak aldığımız krediyle adeta cenaze evinde olan bir hastayı yoğun bakım ünitesine kaldırdık.

"Çok kötü olan bir kulübü yavaş yavaş düzeltmeye çalışıyoruz. Sonuçlar gelecek ama zaman alacağını unutmamak gerekiyor.

Geçmiş dönemlere yönelik adli mali denetimin bu kadar uzun sürmesi analiz edilecek çok fazla şey olduğu anlamına mı geliyor?

"Bunun anlamı yapmak istediğimiz şeyi doğru yapmak istediğimiz. Yavaş göründüğünü biliyorum ama bu işleri çok iyi ve doğru yapmak istedik.

"Açıklamayı yaptığımızda her şeyin net ve anlaşılır olmasını istiyoruz.

Twitter'da eski başkan Bartomeu ve yönetim kurulu aleyhine düzenlenen bir operasyon ağının başındaki kişi olduğunuz iddiaları var. Bunun için bir şeyler söylemek ister misiniz?

"Bu yorumlar beni şaşırtıyor çünkü söz konusu iddiaları içeren raporu inceledim.

"Twitter'da aktif olduğum doğru ama bunun sebebi 2010'da Barcelona'dan ayrıldığımda hakkımda ortaya atılan iddialara cevap vermek ve sevdiğim insanları savunmaktı.

Güvenlik şefi Ferran Lopez'in işten ayrılmasıyla Ronald Koeman'a yapılan saldırının bir ilgisi var mı?

"Güvenlik şefimizin işini yapmadığına dair bazı şüphelerimiz vardı ve anlaşarak yollarımızı ayırdık. Yerine aldığımız kişi hakkında bazı şüphelerimiz oluşursa bu isimle de yollarımızı ayırabiliriz.

CVC fonu ve La Liga'ya karşı bir savaş halinde misiniz?

"Yayın hakları konusunda La Liga'nın bize sunduğu öneri daha fazla borçlanmamızı gerektiriyordu. Bu bizim için kabul edilemezdi çünkü daha fazla borcu kaldırabilecek durumda değiliz.

"Üstelik 50 yıl boyunca geri alınamaz bir karar olacaktı. Başka bir yolu olsaydı düşünülebilirdi ama bu haliyle kabul edemezdik.

Süper Lig projesi geçerliliğini koruyor mu?

Süper Lig futbolun geleceği olacak bir proje. Bunu herkes biliyor. Beklemeye devam ediyoruz. UEFA ile bir anlaşmaya varmamız gerekiyor. Bunu başkan Joan Laporta da açıkladı.

Barcelona neden Florentino Perez ile bu denli çok el ele yürüyor?

"İnsanlar Barcelona gibi bir kulübü yönetirken Real Madrid veya ortak çıkarlarınızın olduğu farklı rakiplerinizle zaman zaman ortak hareket etmeniz gerektiğini anlamalı.

"Bizim yaptığımız tek şey Barcelona'nın çıkarlarını savunmak. Bu çıkarlar Real Madrid'in çıkarlarıyla örtüşürse, bundan korkup çekinmemize gerek yok.

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