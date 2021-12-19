Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e geri mi dönüyor?

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde; yeniden eski takımı Manchester United ile sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, 12 yıl aradan sonra döndüğü Old Trafford’dan tekrar ayrılabilir.

Sezon başında Juventus’tan Manchester City’e gideceği konuşulan Cristiano Ronaldo, Premier Lig’in bir başka ekibi United’ın yolunu tutarak herkesi şaşırtmıştı.

Old Trafford’a dönüş yapan Portekizli yıldızın, genel olarak gösterdiği performansla alkış aldı, ancak Alman menajer Ralf Rangnick’in United’ın başına geçmesinin ardından ayrılabileceği konuşuluyor.

Ralf Rangnick’in, United'ın oyun sistemini değiştireceği ve bu nedenle Ronaldo’nun, takımda istediği kadar forma şansı bulamayacağı vurgulanıyor.

Ne söylendi?

Football Insider’in haberine göre, Ralf Rangnick’in oyun sistemine ayak uydurmakta zorlanacağı söylenen Ronaldo’nun, ocak ayında yeniden Madrid’e döneceği belirtiliyor.

Alman menajer tarafından tempolu ve baskılı oyuna etki edemeyeceği düşünülen Ronaldo’nun, United’ın gelecek planlamasında yer almadığının altı çiziliyor.

Ralf Rangnick, BBC’ye verdiği demeçte Cristiano Ronaldo hakkında şu şekilde konuşmuştu:

“Ronaldo’nun oyununa şapka çıkarıyorum. Her konuda arkadaşlarına yardımcı olmaya çalışıyor.

"Onun en önemli özelliği gol atmak, ancak özellikle topsuz oyundaki baskısından fazlasıyla etkilendim."

Cristiano Ronaldo bu sezonki performansı

United’a sezon başında transfer olan Ronaldo, gösterdiği performansla takımın en etkili ismi konumunda bulunuyor.

36 yaşındaki yıldız oyuncu, Premier Lig'de 13 maça çıkarken 7 gol atıp 2 de asist katkısında bulundu.

Şampiyonlar Ligi gruplarında ise 5 maça çıkan Cristiano Ronaldo, United adına 6 gollük katkı yaptı.

Portekizli yıldızın, United ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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