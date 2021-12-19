Liverpool menajeri Jürgen Klopp, pazar günü oynadıkları ve 2-2 biten Tottenham maçından sonra karşılaşmanın hakemi Paul Tierney'in üzerine yürüyerek, ”Hiçbir hakemle sorunum yok, benim sadece seninle sorunum var!” dedi.

Klopp, Harry Kane’in ilk yarıda kırmızı kart görmesi gerektiğini savunurken Diogo Jota, Emerson pozisyonuyla ilgili de itirazda bulundu.

Robertson’un, Emerson’a karşı olan itirazından sonra kırmızı kart görmesine diyecek bir şeyi olmayan Klopp, VAR konusunda da oldukça kızgındı.

Maçtan sonra ne oldu?

Alman menajer, maçın son düdüğünün ardından karşılaşmanın hakemi Tierney'i üzerine doğru yürüdü ve sinirli bir şekilde bir şeyler söyledi. Alman menajerin konuşması, saha mikrofonları taradından algılandı.

Klopp, ”Hiçbir hakemle sorunum yok, benim sadece seninle sorunum var.

"Jota durduğu için penaltı olmadığını mı söylüyorsun?" diye öfkeli bir şekilde bağırdı.

Ne söylendi?

Jürgen Klopp, maçtan sonra Tierney'e karşı öfkesini sürdürdü ve Sky Sports'a şunları söyledi:

“Açıkçası, oyunun sonucuna etki eden birçok şey oldu, ancak bu sorulardan bazılarını maçın hakemi Tierney'e sormak daha iyi olabilir.

“Robertson'a kırmızı kart verebilirsiniz, o konuda haksız olduğunu düşünmüyorum, fakat Kane’in de kırmızı kart görmesi gerekiyordu.

"VAR, Robertson konusunda kontrol yapıyor. Güzel, bu konuda bir sıkıntım yok, ancak neden Kane’in kırmızı kart görmesi gerektiğini belirtmiyor?

"Diogo Jota'nın penaltı pozisyonunda Tierney bana, Diogo'nun penaltıyı almak için bilerek durduğunu söyledi. Yani, bir oyuncu şut çekmek istiyorsa durmak zorunda. Hem koşup hem de aynı anda şut çekemezsiniz.

"Futbol oynamış olan herkes bunu bilir. O pozisyonda nasıl böyle bir karar verdiğini idrak edemiyorum.”

Büyük resim

Klopp, Liverpool'un şampiyonluk yarışında ağır bir yara almasından dolayı Tottenham maçında kaybedilen 2 puan için üzgün ve sinirliydi.

Manchester City, pazar günü Newcastle'ı 4-0 yenerek rahat bir galibiyet aldı ve Liverpool’un 3 puan üzerinde Premier Lig’in zirvesinde yer alıyor.

Daha fazlası için: