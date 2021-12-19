Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim: Ali Palabıyık yüzünden geçen sene şampiyonluğu kaybetmiş olabiliriz

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan ettiği sezonda zafere ulaşamama nedenleri arasında hakem Ali Palabıyık'ı gösterdi.

Süper Lig'in 17. haftasında sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i konuk ederken karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

İki İstanbul ekibi arasındaki mücadeleye hakem Zorbay Küçük ile Galatasaraylı oyuncular arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. Karşılaşmanın hakemi Küçük'ün Terim'in öğrencilerine 'Go Lan' ve 'Yalancı' dediği iddia edildi.

Fatih Terim ne söyledi?

GSTV'de açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Zorbay Küçük ile yaşanan gerginlik hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Çok kalabalık vardı, herkesi tek tek odama çektim ve sorguladım. Maçın ardından keskin bir sessizlikle hakemler de dahil herkes odasına gidiyor.

Tünelde ne bir ses var, ne bir sataşma var, hiçbir tahrik edecek herhangi bir söz yok. Yolda sessizlik var. Bizim soyunma odamızın önünde hakemin ilk olarak 24. dakikada uyardığı rakip kaleciye 90+9'da sarı kart göstermesini kast ederek 'Hocam 99'da vereceğinize yarın verseydiniz' söylemine karşılık verdiği cevabı söylüyorum: "Onu da yaparız, bir dahaki maça onu da yaparız" diyor. Kendisinin bu kadar güçlü ve rahat olduğunu düşünüyor.

🗣️ Fatih Terim:



"Bak Zorbay kardeşim, çok genç bir hakemsin. Sen değil Arda Turan'a veya Galatasaray oyuncusuna, hiçbir sporcuya böyle davranamazsın. Böyle bir haddin de hakkın da yok. Senin hayalini kurarken uykundan uyanacağın işler yaptı Arda..." pic.twitter.com/dDQ4XRF4cr — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) December 19, 2021

Hakemler kurallarla konuşur, madem bu kadar konuşmaya meraklısınız maç sonu çıkıp basın toplantısı yapsanıza. VAR kararlarını çıkıp konuşun o zaman.

En azından söyleyebileceklerinizi söyleyin. Daha sonra Arda, 'Hocam erken gösterdin kartı' diyor. Cevabı sırtı dönük ve ellerini oynatarak, 'Ne oldu, bana da mı krampon fırlatacaksın?' diyor. Birçok kişi unutmuştur bu krampon hadisesini.

Ama bu arkadaş böyle bir cevap veriyor Arda'ya. Bak Zorbay kardeşim, çok genç bir hakemsin. Sen değil Arda Turan'a veya Galatasaray oyuncusuna, hiçbir sporcuya böyle davranamazsın. Böyle bir haddin de hakkın da yok. Arda Turan bu ülke futboluna çok hizmetler bulunan bir isimdir.

En üst seviyede hizmet vermiştir. Senin hayalini kurarken uykundan uyanacağın işler yaptı Arda... Arda'nın o eylemi yaptığı hakemler, nasip o ya bu seneki UEFA başlangıcında Danimarka'daki maçımızı yönettiler.

O hakemler bu olayı raporlamadı. Danimarka'da Arda ile sarmaş dolaş oldular, bu olayı gülerek birbirlerine anlattılar. Kin gütmediler, bir gün yakalarsam demediler.

Temsilciler sana geldi hemen maçtan sonra. Hocam sen bu sözü tahrik, ya da sataşma üzerine mi söyledin dediğinde sen 'Hayır, hiçbir şey olmadı' diye cevapladın. Sen böyle bir cevap verirsen ben seni uyarıyorum. Bundan sonra Galatasaray hakkında kimse böyle şeyler söylemesin. Kimse de Galatasaray'ın gücünü sınamasın. Kimse Galatasaray'ın oyuncusuna böyle konuşamaz."

"Bu arada Ali Palabıyık yüzünden geçen sene şampiyonluğu kaybetmiş olabiliriz. Berkan'a faul var. Vermedi gol verdi. Alex'e yapılan net faule rağmen attığımız golden dolayı maç içinde kendine bir standart oluşturmuş. Ama maalesef Galatasaray lehine hata yaptı algısı oluşturuldu bu iki hakeme. 9 haftadır ne VAR'dalar, ne yoktalar. Ne VAR'da ne de sahada görev veriliyor. Benim dediğim mesaj mı gönderiliyor hakemlere?"

Ne yaşandı?

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan mücadelede sarı-kırmızılı oyuncular ile karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük arasında gerilim yaşandı.

Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı oyunculara "Go lan", Kerem Aktürkoğlu'na ise "Yalancı" dediği iddia edildi.

Zorbay Küçük'ün Arda Turan'ın tepkisi üstüne de "Ne yapacaksın? Bana da mı ayakkabı fırlatacaksın" sözlerini kullandığı iddia edildi.