Fransız basınının dünyaca ünlü kurumu L'Équipe, son olarak Lionel Messi'nin kazanması nedeniyle büyük tartışma yaratan Ballon d'Or ödülünde kriterlerin değiştiriliyor. Marca'da yer alan habere göre değişiklikler dülün kendisini yenilemesi ve kriterlerin daha da netleşmesi adına yapılıyor.

Bir sonraki ödül töreninden itibaren yürürlüğe girecek değişiklikler şu şekilde oluşacak:

Şu ana dek Ocak ayından Aralık ayına dek olan performanslara göre verilen ödül bir tam sezonu değil iki yarım sezonu kapsıyordu. Yapılacak düzenlemeyle birikte Ballon d'Or artık Ağustos ayından Temmuz ayına kadar olan bölümdeki performanslara göre verilecek. Düzenlemeyle beraber 6-31 Temmuz 2022'de düzenlenecek Kadınlar Avrupa Şampiyonası da dikkate alınacak.

Messi'nin şansı çok az

Bu nedenle Katar'daki Dünya Kupası 2022 Ballon d'Or ödülü için herhangi bir etkiye sahip olmayacak. Dünya Kupası'nda sergilenecek performanslar 2023'teki ödül törenine etki ederken, bu düzenleme Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Lionel Messi'nin elini bir hayli zayıflatacak.

Öte yandan kısa bir süre sonra hayata geçecek olan bu değişikliklerle beraber artık sadece FIFA sıralamasında erkeklerde ilk 100'de, kadınlarda ise ilk 50'de yer alan ülkelerin oy hakkı bulunacak.

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