Neymar, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nden Real Madrid'e elenmesinin ardından Gianluigi Donnarumma ile arasında kavga çıktığı iddialarına açıklık getirdi.

Brezilyalı yıldız, takım arkadaşıyla hakkında çıkan haberleri yalanlayan özel bir WhatsApp görüşmesi yayımladı.

İspanya'daki haberler, ikilinin neredeyse birbirlerine girdiklerini ve Real'in iki golü için birbirlerini suçladıklarını yazdı.

Hararetli bir tartışmanın ardından kavga etme noktasına gelen ikilinin, zorlukla birbirlerinden ayrıldıkları belirtildi.

Donnarumma, Benzema’nın kendisine baskı yaptığı sırada topu ayağından istediği gibi çıkaramadı ve Vinicius'un ayağına giden top Benzema’nın golüyle sonuçlandı.

Real'i yeniden ayağı kaldıran golde, İtalyan kaleci kesinlikle hatalıydı.

Ancak Benzema'nın ikinci golünde, topu Luka Modric’e kaptıran kişi Neymar’dı.

Ne yaşandı?

Marca'ya göre, Neymar ve Donnarumma maç sırasında birbirlerini suçlamaya başladılar ve son düdüğün ardından aralarındaki tartışma kızıştı.

İspanyol gazetesi, iki oyuncunun kavga etme noktasına geldiklerini ve soyunma odasında arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildiklerini yazdı.

Ancak Brezilyalı yıldız Neymar, Marca'nın haberine karşılık vermek için Instagram’da bir gönderi paylaştı ve İtalyan kaleci ile WhatsApp sohbetinin bir ekran görüntüsünü yayınladı.

Neymar'ın paylaştığı görüntüde Donnarumma, “Ney, dün için özür dilerim. Bu haber kabul edilemez" diyor.

Brezilyalı yıldız ise şöyle cevap veriyor: “Sakin ol! Futbolda bu tip şeyler olabilir... Biz bir takımız ve senin yanınızdayız. Hala çok iyisin ve çok şey kazanacaksın.”

Başka bir Instagram gönderisinde ise Neymar, "Buraya gelip haberler hakkında konuşmaktan nefret ediyorum. Soyunma odasında kavga çıkmadı” yazdı.

PSG'de son durum nasıl?

Son yıllarda Barcelona ve Manchester United'a kaybedilen maçlardan sonra gelen bu son küçük düşürücü Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti; PSG için suçlamaların sadece başlangıcı olacak.

Teknik direktör Mauricio Pochettino, Parisliler Şampiyonlar Ligi galibiyeti bekledikleri için baskı altında kalmaya devam edecek.

Le Parisien'e göre; hem Pochettino hem de Fransız kulübünün Sportif Direktörü Leonardo yenilginin bedelini ödeyecek.

Maçın ardından konuşan Pochettino, “Şu an tek düşündüğüm şey, sakin kalmak ve sağlam kafa ile düşünebilmek.

“Gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Rekabet etmek ve kazanmak için oynuyoruz. Çok kötü bir yenilgi aldık ve bu bizim için kötü bir gün oldu" dedi.

İspanyol kulübü, Karim Benzema'nın attığı 3 golle PSG’yi 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nin dışına itti.

Fransız golcü, 17 dakikada Real Madrid adına hat-trick yaparak takımının çeyrek finale ulaşmasına büyük bir katkı sağladı.

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