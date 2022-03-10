Benzema'nın WhatsApp yazışması ortaya çıktı: PSG maçındaki performansını tahmin etmiş

Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema'nın Fransız rapçi Niska'yla WhatsApp'ta yaptığı konuşma, Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçında yaşananları adeta önceden haber veriyor.

İlk maçı tek golle kaybeden, Bernabeu'da da 1-0 geriye düşen Real Madrid, Benzema'nın muhteşem hat-trick'iyle turu geçmeyi başarmıştı.

Fransız oyuncu Niska'ya gönderdiği mesajlarda "ortalık karışacak" ve "bu benim maçım olacak" tahminlerinde bulunmuş.

Benzema ile Niska ne konuştu?

🚨| Karim Benzema to French rapper and friend Niska BEFORE tonight's game: "They (PSG) will shit themselves. They're not gonna do anything. This is MY story." @Kulturlesite_ #rmalive pic.twitter.com/RkHGAkyKBP — Madrid Zone (@theMadridZone) March 9, 2022

Benzema: "Ortalık karışacak"

Niska: "PSG seni gözüne kestirdi."

"Seni bitirmek istiyorlar."

"Ama sen ve Vini (Vinicius Junior) son maçlarda yanıyorsunuz."

Benzema: "Hiçbir şey yapamayacaklar."

"Bu benim maçım"

Ekran görüntüsünü Snapchat'ten "beni uyarmıştı" yorumuyla yayınlayan Niska, Benzema'nın Çarşamba günkü PSG maçına dair öngörüsünü takipçileriyle paylaştı.

Maçta neler yaşandı?

Fransa'da oynanan ilk maçı Mbappe'nin son dakikalarda attığı golle 1-0 kazanan PSG, çeyrek final için büyük avantaj yakalamıştı.

Mbappe, Bernabeu'daki rövanşta da perdeyi açan isim oldu. Mauricio Pochettino'nun ekibi soyunma odasına 1-0 üstünlükle girdi.

Ancak ikinci yarıda Benzema ve Real Madrid şov vardı.

Müthiş bir sezon geçiren 34 yaşındaki golcü, 17 dakikada yaptığı hat-trick'le Real Madrid'in imkansız gözükeni başarıp turu geçmesini sağladı.

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