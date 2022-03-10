İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir sözcüsü, İngiltere hükümetinin Chelsea'nin kulübü satmasına izin vermeye açık olduğunu, ancak bunun için yeni bir lisansa ihtiyaçları olacağını açıkça belirtti.

Mavilerin sahibi Roman Abramovich, perşembe günü Rus iş adamının kulüpten para kazanmasını acilen engelleyen yaptırımlara maruz kaldı.

Abramovich, varlıkları dondurulmadan önce kulübü satmaya çalışıyordu, ancak kendisine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan ilişkisi nedeniyle hiçbir şekilde kâr elde etmesine izin verilmeyeceği söylendi.

Ne söylendi?

Başbakanın sözcüsü şunları söyledi: "Hükümetin; kulübün satışına açık olduğunu söylemek doğru olur, ancak bunun için başka bir lisans gerekiyor.

“Şu anda Chelsea Futbol Kulübü ile konuşuyoruz. Bu konuşmalar devam edecek. Önemli olan, hiçbir satışın hiçbir koşulda Roman Abramovich'in kâr etmesine veya bu satıştan herhangi bir para almasına izin vermemektir.

"Putin’e yakın olanları cezalandıracağız ve elde edilen paranın Rus savaş makinesine girmesini önlemeye çalışacağız."

Chelsea yaptırımlara yanıt verdi

Maviler ayrıca perşembe günü yaptırımlarla ilgili bir bildiri yayınladı:

"Chelsea Futbol Kulübü, sahibi Roman Abramovich'in Birleşik Krallık Hükümeti tarafından yaptırıma uğradığı konusunda bilgilendirildi.

“Chelsea FC ve bağlı kuruluşlarındaki yüzde 100 mülkiyeti sayesinde Chelsea FC normalde Abramovich ile aynı yaptırım rejimine tabi olacaktır.

“Bununla birlikte; Birleşik Krallık Hükümeti, Chelsea FC'nin belirli faaliyetlere devam etmesine izin veren genel bir lisans vermiştir.

"Bugün sırasıyla Norwich ve West Ham'a karşı erkek ve kadın takım maçlarımızı gerçekleştireceğiz ve lisansın kapsamı konusunda Birleşik Krallık Hükümeti ile görüşmelerde bulunmayı amaçlıyoruz.

“Bu, Kulübün mümkün olduğunca normal çalışmasına izin vermek için lisansta değişiklik yapılmasını içeriyor.

“Ayrıca, bu önlemlerin Chelsea Vakfı üzerindeki etkisi ve topluluklarımızdaki önemli çalışmaları hakkında Birleşik Krallık Hükümetinden rehberlik isteyeceğiz.

“Kulüp, uygun olduğunda daha fazla bilgilendirme yapacaktır.”

Daha fazlası için:

PSG'de oynayan Neymar ve Gianluigi Donnarumma Real Madrid maçından sonra soyunma odasında kavga mı etti?