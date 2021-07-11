Avrupa Şampiyonası finallerinin en yaşlı golcüsü Leonardo Bonucci

İtalya Milli Takımı'nın tecrübeli stoperi, İngiltere filelerine gönderdiği golle şampiyona tarihinde finalde en gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

EURO 2020'nin finali ilk düdükten son düdüğe dek büyük bir heyecana sahne olurken, İtalya'ya 67. dakikada beraberliği getiren golü kaydeden Leonardo Bonucci ilginç bir rekora imza attı. Kariyerini Juventus'ta sürdüren 34 yaşındaki oyuncu Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en yaşlı oyuncu olmayı başardı.

34 yaş 71 günle finallerin en yaşlı golcüsüne sahip olan İtalyan futbolunun aynı zamanda finallerin en genç golcüsüne de sahip olması ise ilginç bir tesadüfü beraberinde getirdi.

EURO 68'de İtalya'nın Yugoslavya'yı 2-0'lık skorla mağlup ettiği final karşılamasında takımının ikinci golüne imza atan Pietro Anastasi, 20 yaş ve 64 günle şampiyona tarihinin finalde gol atan en genç oyuncusu olmuş ve bu rekor o günden bu yana kırılmamıştı.

Kariyeri başarılarla dolu

Kariyerinde dokuz Serie A şampiyonluğu bulunan Bonucci, EURO 2012'de final oynayan İtalya Milli Takımı'nın kadrosunda da yer almış ancak takımının kupayı finalde İspanya'ya kaybetmesinin önüne geçememişti. FIFA tarafından 2017'de yılın takımına da seçilen Bonucci, 2016'da ise Serie A'da yılın futbolcusu ödülünün sahibi olmuştu.

Turnuva boyunca Roberto Mancini'nin en güvendiği isimlerden biri olan Bonucci, Juventus'tan takım arkadaşı Giorgio Chiellini ile birlikte oldukça etkili bir performans ortaya koyarken, takımının finale yükselmesinde önemli bir rol oynamıştı. 100'den fazla kez milli formayı giyen Bonucci, bütün kariyerini İtalya'da geçirdi.

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