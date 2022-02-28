Avrupa Ligi'nden ihraç edilen Spartak Moskova karara tepki gösterdi

UEFA'nın aldığı kararla Avrupa Ligi'nden diskalifiye edilen Spartak Moskova'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Rus ekibi Mart ayındaki son 16 mücadelesinde Alman temsilcisi RB Leipzig ile karşılaşmaya hazırlanıyordu.

Ancak; Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle FIFA ve UEFA ortak bir karar alarak tüm Rus takımlarını futboldan men etti.

FIFA ve UEFA, Rusya milli takımını ve Rus kulüplerini futboldan men etti

Spartak'ın tepkisi

Kulübün resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan açıklama şu satırlara yer verildi:

"UEFA ve FIFA, Spartak'ı bu sezon Avrupa Ligi'nden çıkarma kararı aldı. Bu, son 16 turundaki RB Leipzig karşılaşmasının planlandığı şekilde oynanmayacağı anlamına geliyor."

"Bu karar, UEFA'nın son günlerde Ukrayna'da yaşanan olaylar neticesinde aldığı pozisyonla ilgili."

"UEFA ve FIFA'nın kararı sürpriz olmasa da, son derece üzücü. Ne yazık ki, kulübümüzün Avrupa Ligi'nde gösterdiği çabalar sporun dışında kalan sebeplerden ötürü yok sayıldı."

"Spartak yalnızca Rusya'da değil, dünya çapında milyonlarca taraftara sahip. Başarılarımız ve başarısızlıklarımız onlarca farklı ülkeden insanı bir araya getiriyor. Biz, en zor zamanlarda bile sporun köprüler yıkmayı değil, yapmayı hedeflemesi gerektiğine inanıyoruz. Katılmadığımız bu karara uymak zorundayız."

"Şu an için yerel lige odaklanacağız ve herkesin ihtiyacı olan barışın bir an önce sağlanmasını temenni ediyoruz."

The decision to exclude our team from Europa League is upsetting.



We believe that sport, even in the most difficult times, should aim to build bridges, and not burn them.



We will focus on domestic competitions and hope for a speedy achievement of peace that everybody needs. — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) February 28, 2022

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