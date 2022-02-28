Son olarak Serie A takımlarından Roma'yı çalıştıran Paulo Fonseca, 30 saatlik otobüs yolculuğunun ardından ailesiyle birlikte saldırı altındaki Kiev'den kaçmayı başardı.

2016-2019 yılları arasında Shakhtar Donetsk'i çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, Rus işgali nedeniyle tüm uçuşların iptal edilmesiyle Ukrayna'yı terkedememişti.

Eşi Katerina Ostroushko ve iki yaşındaki oğluyla birlikte Kiev'de bulunan Fonseca, Moldova üzerinden Romanya'ya seyahat etti.

Ne söyledi?

Instagram'da bir video paylaşan Fonseca, "Ailemle birlikte Ukrayna'yı terkettim. 30 saati aşkın bir otobüs yolculuğunun ardından şu anda Romanya'dayız" açıklamasını yaptı.

"Yarın Portekiz'e gidebilmeyi umuyorum. Portekiz'e ulaşınca kaçışımız hakkında daha fazla bilgi verip, son birkaç günde bize büyük yardımlarda bulunan herkese teşekkür edeceğim."

"Şu anda güvendeyiz, ama kahramanca mücadelesini sürdüren Ukraynalılar için kabus devam ediyor."

"Acımasız ve adaletsiz bir saldırı altındaki Ukrayna'ya yardım için herkesin elinden geleni yapmasını istiyorum."

Neler yaşandı?

Daha önce Jornal de Noticias'a konuşan Fonseca, nasıl savaşın ortasında kaldıklarını anlatmıştı.

"Sabaha karşı beşte, beş patlama sesiyle uyandım."

"Uçuşum vardı, ama şu anda burayı terketmek imkansız, havaalanları tahrip edildi ve hava sahası kapatıldı."

"Bu hayatımın en kötü günü. Bekleyip şansın bize gülmesi ve üstümüze bir bomba düşmemesi için dua edeceğiz."

Fonseca'nın eşi ise Instagram'dan yaptığı paylaşımda desteklere teşekkür etti.

"Bu karanlık günlerdeki büyük desteğiniz, dualarınız ve yardımlarınız için teşekkürler. Sizlerin sayesinde ailem ve ben artık güvendeyiz. Bu nezaketinizi asla unutmayacağım."

"Yardım uzatan her eli, her sözü hatırlayacağım. Kalbim paramparça. İki korkunç gün boyunca çok fazla acı ve korku yaşadık. Savaştan nefret ediyorum, Ukrayna'yı seviyorum."

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