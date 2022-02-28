Roman Abramovich'in bir sözcüsü, Chelsea'nin sahibinden Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından "barışçıl bir çözüm" konusunda arabuluculuk yapması istendiğini iddia etti.

Abramovich, Rusya'nın devam eden Ukrayna işgali sırasında cumartesi günü Chelsea'nin "yönetimini ve bakımını" mütevelli heyetine devretme kararını açıkladı.

Bir sözcüye göre, Ukraynalı yetkililer Rusya'nın en zengin ve en etkili insanlarından birisi olan Abramovich’ten savaşın durdurulması için bir rol oynamasını istiyor.

Ukrayna, Abramovich'e ulaştı

Abramovich'in bir sözcüsü PA Haber Ajansı'na şunları söyledi: “Ukrayna tarafı, Roman Abramovich'le barışçıl bir çözüme ulaşmak için temasa geçti ve Rus milyarderin o zamandan beri yardım etmeye çalıştığını doğrulayabilirim.

"Neyin tehlike oluşturup oluşturmadığının bilinmediği bu dönemde herhangi bir yorum yapmamız da doğru olmaz.

“Bu konuda daha fazla yorum yapamayacağım ve herkesin anlayış göstermesini bekliyorum.”

Başka ne söylendi?

Ukraynalı film yönetmeni Alexander Rodnyansky de Abramovich'in barış görüşmelerine dahil olduğunu belirterek ülkenin yardım çağrılarına yanıt veren tek kişinin Rus milyarder olduğunu söyledi.

Rodnyansky, Jerusalem Post'a verdiği demeçte, "Ukrayna tarafının Rusya'da barışçıl bir çözüm bulma konusunda kendilerine yardım etmeye istekli birini bulmaya çalıştığını doğrulayabilirim.

"Yahudi topluluğu aracılığıyla Roman Abramovich ile bağlantıya geçtiler ve kendilerine yardım etmesi için ona ulaştılar.

"Roman Abramovich o zamandan beri barışçıl bir çözüm konusunda destek vermek için uğraşıyor.

“Abramovich'in etkisi sınırlı olsa da yanıt veren ve bu konuda bir şeyler yapmayı isteyen bir kişi.

"Bunun bir etkisi olup olmayacağını bilmiyorum ama Zelensky'nin ekibiyle bizzat temas halindeyim ve onun gerçek çabaları için minnettar olduklarını biliyorum" dedi.

Habere yanıt olarak İşçi Partisi Milletvekili Chris Bryant ise konuyla ilgili şu tweeti attı:

This looks like another Russian lie in an attempt to avoid being sanctioned. If he’s so close to Putin that he can wield such influence, if he’s visited Putin this last week, he should be sanctioned now. https://t.co/opJyygXZkM — Chris Bryant (@RhonddaBryant) February 28, 2022

"Bu, yaptırımdan kaçınmak için bir Rus yalanına benziyor. Şimdi yaptırım uygulansın.

"Putin'e bu kadar yakınsa ve bir etkiye sahipse geçen hafta Putin'i ziyaret ettiği için bir yaptırıma uğraması lazım."

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