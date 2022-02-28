Elemeleri geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması bile sürpriz olarak görülen Sheriff Tiraspol, bununla yetinmeyip dünya devi Real Madrid'i deplasmanda dize getirmeyi başarmıştı.

Sheriff mucizesinin mimarı Yuriy Vernydub, Rusya işgali altındaki ülkesi Ukrayna'ya döndü ve orduya katıldı.

Ukrayna'nın kuzeyindeki Zhytomyr şehrinde dünyaya gelen 56 yaşındaki Vernydub, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta iki arkadaşıyla birlikte askeri üniformayla görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde dünya şampiyonu boksör Vasyl Lomachenko ile boks dünyasının efsanevi isimleri Wladimir ve Vitaly Klitschko kardeşler de Ukrayna ordusuna katılma kararı almıştı.

Ne söyledi?

Vernydub, Sheriff'in başında görevini sürdürürken Rusya'nın Ukrayna işgali hakkında şu açıklamaları yapmıştı:

"Eşim, iki çocuğum, iki torunum ve kardeşlerim var. Umarım savaş onlara zarar vermez. Moldova'ya döndüğümde ailemin yanına gitmek için izin isteyeğim. Yardımıma ihtiyaç duydukları sürece yanlarında olacağım."

"Ukrayna'da, Rusya saldırısı altındaki insanlar için de bir şeyler söylemek istiyorum. Ülkesini savunan herkesle gurur duyuyorum."

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Bernabeu zaferi

Vernydub yönetimindeki Sheriff Tiraspol, Şampiyonlar Ligi gruplarında Real Madrid'i 2-1 yenerek futbol dünyasının son dönemde gördüğü en büyük sürprizlerden birine imza atmıştı.

Konuk ekip Jasurbek Yakhshiboev'in golüyle öne geçmiş, Real Madrdi, Karim Benzema'nın penaltısıyla skoru eşitlemişti. Ancak pes etmeyen Sheriff, Sebastien Thill'in 89. dakikada attığı golle üç puanın sahibi olmuştu.

Son durum ne?

Rus ordusu Ukrayna topraklarındaki ilerleyişine devam ederken, başkent Kiev'in yanı sıra Kharkiv ve Chernihiv'den de patlama ve çatışma sesleri gelmeye devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Kiev ile Moskova arasında Belarus sınırında bir ateşkes görüşmesi gerçekleşeceğini, ancak çözüm ihtimalini düşük gördüğünü açıklamıştı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada aralarında 14 çocuğun da bulunduğu 352 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.

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