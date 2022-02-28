FIFA ve UEFA, Rusya milli takımını ve Rus kulüplerini futboldan men etti

FIFA ile UEFA arasında yapılan görüşmelerin ardından, ikinci bir karara dek Rus takımlarının tüm futbol müsabakalarından men edildiği açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan Ukrayna işgaline dünya çapında birçok tepki gelirken, futbol dünyası da yaşananlara kayıtsız kalmadı.

Rusya Olimpiyat Komitesi'nin ülke bayrağı altında yarışmasını yasaklayan Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rus ve Belaruslu sporcuların tüm uluslararası yarışmalardan ihraç edilmesini tavsiye etmişti.

Resmi açıklama geldi

Pazartesi günü boyunca UEFA ile uzun bir fikir alışverişi gerçekleştiren FIFA, Rusya milli takımının futboldan men edildiğini duyurdu.

İlk etapta Rus ve Ukrayna takımlarının yer aldığı maçların tarafsız sahada oynanacağı açıklamış ve Şampiyonlar Ligi finali St Petersburg'dan alınmıştı. Ancak FIFA bu yaptırımlarla yetinmedi.

"FIFA Konseyi ve UEFA Yönetim Kurulu tarafından alınan ilk kararlara ek olarak; FIFA ve UEFA bugün aldığı kararla hem milli takımlar, hem de kulüp düzeyinde tüm Rus takımlarını FIFA ve UEFA organizasyonlarından ikinci bir karara kadar men etmiştir."

"Bu karar, iki kurumun da acil konulardaki en yetkili birimleri olan FIFA Konseyi ve UEFA Yönetim Kurulu tarafından alınmıştır."

"Futbol dünyası Ukrayna'daki durumdan etkilenen herkesin yanında. FIFA ve UEFA başkanları Ukrayna'daki durumun bir an önce düzelmesini ve futbolun barış ve beraberlik iklimine dönmesini umut ediyor."

Spartak Moskova, Avrupa Ligi'nden diskalifiye edildi ve RB Leipzig doğrudan çeyrek finale yükseldi. pic.twitter.com/vnzH51lGIX — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) February 28, 2022

Hangi maçlar etkilenecek?

Rusya'nın Avrupa Ligi son 16 turundaki temsilcisi Spartak Moskova turnuvadan diskalifiye edildi. Bu kararla RB Leipzig doğrudan çeyrek finale yükseldi.

Rusya, 24 Mart'ta Dünya Kupası elemeleri playoff'unda Polonya ile karşılaşacaktı, ancak bu maçın mevcut şartlarda oynanması mümkün gözükmüyor.

Polonya Futbol Federasyonu maçın oynatılmasında ısrar edilmesi halinde sahaya çıkmayacaklarını açıklamıştı.

İsveç ve Fransa futbol federasyonları da Rusya'nın turnuvalardan ihraç edilmesi gerektiğini belirten açıklamalarda bulunmuştu.

FIFA'nın aldığı men kararı, bu yaz İngitere'de düzenlenecek 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yer alan Rusya kadın milli takımını da kapsıyor.

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