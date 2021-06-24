Atletico Madrid Berke Özer'i transfer edemeyince, Bartlomiej Dragowski'ye yöneldi

Genç kaleci için Fenerbahçe ile anlaşmaya varamayan İspanyol devi, Fiorentina'nın Polonyalı kalecisine yöneldi.

Birçok futbol otoritesine göre dünyanın en iyi kalecisi olarak kabul edilen Jan Oblak'ın arkasına genç bir alternatif kaleci transfer etmeyi planlayan Atletico Madrid Berke Özer için Fenerbahçe ile anlaşamayınca, alternatifini belirledi.

İspanyol devinin Fiorentina forması giyen Polonyalı Bartlomiej Dragowski ile ilgilendiği belirtildi.

İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden Mundo Deportivo'da yer alan habere göre daha önce Berke için Fenerbahçe'ye 6 milyon euro teklif eden ancak Fenerbahçe'nin 8.5 milyon euro'luk talebi sonrasında geri adım atan Diego Simeone'nin takımı, rotayı Serie A takımlarından Fiorentina'nın 23 yaşındaki başarılı kalecisine çevirdi.

Berke satılabilir

Geride bıraktığımız sezonda Fiorentina formasıyla 36 maça çıkan 1.88 boyundaki Dragowski son iki sezondur İtalyan ekibinde düzenli bir şekilde forma giyiyordu. Tüm yaş kategorilerinde Polonya Milli Taakımı'nın formasını da giyen Dragowski futbola ülkesinin Jagiellonia Bialystok takımında başlamış ve A takıma yükselmişti.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Berke Özer'i Altay'ın arkasında ikinci kaleci olarak değerlendirmek yerine farklı bir takıma kiralaması veya tatmin eden bir bonservis bedeli karşılığında satması bekleniyor.

Bilindiği gibi UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle sadece elde ettiği bonservis geliri kadar bonservis harcaması yapma şansı olan sarı-lacivertli takımın Berke için kapıyı 8 milyon euro'dan açması bekleniyor.

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