Atiba'nın partneri Fenerbahçe'ye geliyor

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe sürpriz bir isme yöneldi.

Süper Lig'de sezona iki maçta altı puanla başlayan ve transferin son günlerine girilirken kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin sürpriz bir isimle anlaştığı öne sürüldü. Portekiz basınının önde gelen gazetelerinden Record, sarı-lacivertli takımın Paços De Ferreira'da oynayan Stephen Eustaquio'yu istediğini belirtti.

Bir başka Portekiz takımı Santa Clara'dan merkez orta sahada görev yapan Hidemasa Morita'yı transfer eden Vitor Pereira'nın bu mevkiye zaten bir takviye yoldayken, aynı mevkide görev yapan Eustaquio'ya da yönelmesi dikkat çekti. Fenerbahçe'nin bu hamlesi, Jose Sosa'nın takımdan ayrılabileceğini yorumlarını beraberinde getirdi.

Atiba ile birlikte oynuyor

Portekiz basınından Cabine Sport, Santa Clara'nın Morita transferindeki anlaşmaya bağlı olarak Sosa ve Mauricio Lemos ile anlaşmaya yakın olduğunu öne sürdü. Öte yandan Record'da yer alan haberde ise Eustaquio'nun bu akşam Paços De Ferreira'da son maçını oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olacağını öne sürdü.

Morita no Fenerbahce



José Sosa e Mauricio Lemos no Santa Clara.



Clubes preparam negócio. pic.twitter.com/RCUY4EX7k6 — Cabine Desportiva (@CabineSport) August 29, 2021

Alt yaş kategorilerinde Portekiz için oynamasına rağmen A Milli Takım tercihini doğduğu ülke olan Kanada'dan yana kullanan 24 yaşındaki oyuncu milli takımda Beşiktaş'ın yıldızı Atiba Hutchinson ile yan yana oynuyor.

Eustaquio'nun Fenerbahçe'deki ilk döneminde de Portekiz'den transferler yaptıran Vitor Pereira'nın talebi olduğu tahmin ediliyor.

Daha fazla okuma