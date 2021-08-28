Cristiano Ronaldo, Manchester United'da kaç numaralı formayı giyecek?

Portekizli yıldız, kariyeri boyunca 7 numara ile özdeşleşti. Ancak 7 numara Edinson Cavani'de. Peki ne olacak?

Cristiano Ronaldo, 13 milyon euro'luk bir bonservis ücreti ve 8 milyon euro'ya varan bonuslarla birlikte evine sansasyonel bir dönüş yaptı.

Portekizli santrfor, Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'ye Juventus'tan ayrılma talebini bildirmişti.

İlk önce Manchester City, Ronaldo için pole pozisyonunda olmasına rağmen bu yarışı kazanan Manchester United oldu.

Ronaldo, yedi numarayla olan ilişkisiyle ünlü. Peki Manchester United'da hangi formayı giyecek?

Goal, olasılıklara, mevcut seçeneklere ve Ronaldo'nun kadro numarası geçmişine bir göz atıyor.

Hangisini tercih edecek?

Ronaldo'nun Manchester United'da hangi numarayı giyeceği henüz belli olmadı.

Portekizli, yedi numara ile özdeşleşen bir isim ve 'CR7' lakabını çoktan aldı. Fakat bu numarayı şu anda takımın Uruguaylı santrforu Edinson Cavani giyiyor.

Eğer tecrübelii santrfor takımdan ayrılırsa bu problem çözülecek. Ancak Goal'ün edindiği bilgi, Cavani'nin Manchester United'da kalacağı yönünde.

Ronaldo muhtemelen David Beckham, George Best, Denis Law, Eric Cantona ve Bryan Robson gibi United kulüp efsaneleri tarafından da giyilen yedi numaralı formayı giymekten mutlu olacaktı.

Ancak şimdilik bu numara, Portekiz kaptanı tarafından kullanılamıyor.

Ronaldo'nun geçmişte tercih ettiği bir başka forma numarası olan 9 numara ise Anthony Martial tarafından kullanılıyor.

Seçenekler neler?

Yedi numarayı şu an için kullanamayan Ronaldo için şu forma numaraları uygun: 12, 15, 24, 30, 31, 33, 35.

Cristiano Ronaldo daha önce hangi numaraları giydi?

Yıldız futbolcu her ne kadar 7 numarayı çok seviyor olsa da kariyeri boyunca her zaman bu numarayı kullanamadı.

Sporting Lizbon'daki kariyeri boyunca 28 numaralı formayı giydi ve 2004'te Six Alex Ferguson yönetiminde Manchester United'a imza attığında tercih ettiği numara yine 28'di.

Ronaldo'yu ikonik yedi numaralı formayı giymeye ikna eden, ona olan güveni nedeniyle Sir Alex Ferguson'du.

Gerçekten de Ronaldo'nun yedi numaralı formayı almasıyla Old Trafford'da yeni bir dönem başladı ve tarih yazıldı.

Ronaldo, 2009'da Real Madrid'e transfer olduğunda ise dokuz numaralı formasıyla yetinmek zorunda kaldı. Ta ki 2010'da Schalke'ye giden kulüp efsanesi Raul tarafından boşalan yedi numarayı sırtına geçirene kadar.