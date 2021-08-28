Cristiano Ronaldo ile Manchester United'ın ilk 11'i nasıl olacak?

Ole Gunnar'dan Solskjaer'in hücum seçenekleri çok daha iyi hale geldi ancak Norveçli menajer eski takım arkadaşına en iyi uyumu nasıl sağlayacak?

Bu transfer döneminin en büyük sürprizlerinden biri, Manchester United'ın Cuma günü yaptığı açıklamayla Cristiano Ronaldo'yu Old Trafford'a getirmek için anlaştıklarını duyurmasıyla geldi.

Ronaldo, Jadon Sancho ve Edinson Cavani'nin bir yıl daha kalmayı kabul etmesi birleştiğinde, Ole Gunnar Solskjaer'in emrinde çok sayıda hücum seçeneği yer alıyor.

Ronaldo artık, Ballon d'Or sahibi olarak 2009'da Real Madrid için kulüpten ayrıldığında olduğundan çok daha farklı bir oyuncu. İlk dönemlerinde Sir Alex Ferguson için kapsamlı bir yıldızdı, 2008 Şampiyonlar Ligi'ni ve art arda üç kez Premier Lig şampiyonluğunu kazandı.

Özellikle 2007-08'de Wayne Rooney ve Carlos Tevez ile olan ortaklığı vurucuydu; Rooney'nin yaratıcılığı ve Tevez'in yorulmak bilmeyen performansının yanı sıra Ronaldo, United'ın hedeflerine liderlik etmek için sıraya girmişti.

Ancak bu günlerde Ronaldo en iyi işlerinin çoğunu altıpasa yakın yerlerde çıkarıyor; verimli bir merkez forvet haline geldi.

United'da kanatlarda, Ronaldo'yu genç bir oyuncuyken idol olarak gören Marcus Rashford ve Sancho gibi genç oyuncular yer alacak.

Solskjaer'in santrafor sorunlarını Ronaldo'nun çözmesi bekleniyor. Onun gelişi, kötü bir başlangıç yapan Anthony Martial için bir şans olabilir, genç forvet Mason Greenwood da Ronaldo'ya partner olabilir ya da merkezde yer alacağı fırsatlar için zamanını beklemek zorunda kalabilir.

Her durumda, Greenwood işleri en iyisinden öğrenecek; Ronaldo sadece iyi bir kulüp efsanesi değil, aynı zamanda bu oyunu oynayan gelmiş geçmiş en büyük forvetlerden biri.

Peki, Ronaldo arkada kalırsa Manchester United'ın seçenekleri neler?

Solskjaer, Southampton'a karşı 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra eksik bir forvet hattından bahsetti ve hiç kimse, Sporting C.P., United, Real Madrid ve Juventus'ta 895 maçta 674 gol atan Portekizli yıldızı getireceklerini bilmiyordu.

Cavani'nin gelişi, United'ın gerçek bir forvetten ne kadar yoksun olduğunu bir kez daha gösterdi, çünkü transferi takım arkadaşlarına şans yaratırken rakip savunma için sorunlara neden oldu.

Ronaldo, kadroya liderlik etmeye geliyor ve Solskjaer'in elindeki en güçlü XI, kesinlikle Ronaldo önderliğinde Paul Pogba, Bruno Fernandes ve yeni transfer Sancho'yu içerecek.

Şu anda, Rashford sakatlığı nedeniyle seçenekler arasında yok ve Sezonun başında sol açıkta oynayan Pogba ise dikkat çekici bir formdaydı.

Norveçli menajer bir aşamada alıştığı 4-2-3-1'den ayrılıp daha hücumcu bir 4-3-3'e gitmeye hazır görünüyordu, ancak şimdiye kadar defansif orta sahadaki çift pivotun güçlülüğünü gördük.

Solskjaer tüm hücum oyuncularını serbest bırakmaya karar verirse, seçeneklerden biri Pogba'yı Nemanja Matic, Fred veya McTominay gibi derin bir orta saha oyuncusu yanında oynatmak olacaktır.

Sancho ve Greenwood'un çok yönlülüğü ile Ronaldo'yu her iki oyuncunun da önde başlatabilir ve Solskjaer'in hücum sistemini tamamlamak için uygun gördüklerinde geçiş yapabilirler.

Bu formülde Pogba, Fransa için olduğu gibi kadroya bir partnerlikle dahil olabilir ve Fernandes ise ileri üçlüye yaklaşan topu kapmaktan, kanat oyuncularını ve Ronaldo'yu beslemekten sorumlu olabilir.

Ronaldo ve Cavani'nin birlikte oynaması için birkaç seçenek var. Ronaldo bir kanat oyuncusu olarak isim yapmış olsa da, bugünlerde uzun mesafelerde orada yer alacak dayanıklılık veya hıza sahip değil ve yeteneklerini bir forvet olarak geliştirdi.

Ancak Cavani hala defansı esnetme ve sağdan arkaya geçme yeteneğine sahip ve Paris Saint-Germain'de birçok kez bu pozisyonda oynayarak çok yönlülüğünü kanıtladı.

Bu diziliş Ronaldo'ya merkezde kalmak ve her iki taraftan ortaları beklemek için yardımcı olacak.

Başka bir seçenek de, United'ın uzun süre tercih ettiği tarihi 4-4-2'ye geri dönmek olabilir. Kadronun önde Cavani ve Ronaldo'dan oluşan bölünmüş bir forvet sistemi, Fernandes'in ön ikilinin arkasındaki boşluğa girme seçeneği ile biraz daha derine oturduğunu görebiliyoruz.

Pogba ve Greenwood her iki kanatta da denge, yaratıcılık ve güç sağlayacaktır. Ronaldo geçen sezon Juve'de bir partnerlik ile oynadı, işin büyük kısmını Alvaro Morata yaptı ve Portekizli yıldız golleri attı.

Forvet partnerleri bazen bir 4-4-2 dizilişinin keskin ucunda yer aldı, ancak çok daha yaygın olanı Andrea Pirlo'nun üç stoper ve üç orta saha ile dizilişiydi.

Solskjaer zaman zaman 3-5-2 sistemini devreye soktu, Luke Shaw'u merkezi bir defans oyuncusu olarak kullandı ve United'a özellikle Pep Guardiola'nın Man City'sine karşı, derbi gibi büyük maçlarda daha fazla savunma direnci kattı.

Bu dizilişte ise Ronaldo ikili forvet sisteminde başlıyor ancak Manchester United çoklu kanat oyununu feda ediyor.

Solskjaer'in anahtarı, dengeyi doğru tutturmak olacak. Zinedine Zidane, Real Madrid'de geçirdiği üç sezon boyunca, Ronaldo ve Karim Benzema'nın merkezde yaptığı özverili sıkı çalışmadan yararlanmıştı.

Ronaldo'nun kadroda olması kolay bir iş değil ve Zidane ünlü 'BBC' üçlüsünü ayırdı - Gareth Bale'i ekstra bir orta saha oyuncusuna çevirdi ve Benzema ile Ronaldo'yu partner yaptı.

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Zidane'ın taktikleri arka arkaya kazandıkları üç Şampiyonlar Ligi zaferi için yeterince iyiydi - Madrid tartışmasız modern çağın en ikonik takımı haline geldi - ve gösterinin yıldızı şüphesiz Ronaldo'ydu.

Raphael Varane ile Solskjaer, o tarihi Madrid döneminden bir yıldız daha yakaladı. Şimdi kendi all-star kadrosunu nasıl dizeceğini bulmak gibi kıskanılacak bir sorunu var.