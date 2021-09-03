Arsenal’in eski teknik direktörü Wenger’e göre Haaland, dev takımların bir numaralı hedefi Haaland’ın İngiltere’ye geleceği görüşünde.

Borussia Dortmund’da yakaladığı akıl almaz çıkışın ardından Avrupa devlerinin en büyük transfer hedeflerinden biri haline gelen Erling Haaland’la Manchester City, Manchester United, Liverpool ve Chelsea gibi İngiliz takımlarının ilgilendiği biliniyor.

Ancak yıldız oyuncunun talipleri yalnızca Ada’yla sınırlı değil. Norveçli golcüyü uzun süredir Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Barcelona gibi takımlar da takip ediyor.

Ancak eski Arsenal menajeri Arsene Wenger’e göre Haaland, Premier Lig’de oynamanın cazibesine kapılacak ve İngiltere’nin yolunu tutacak.

Neler söylendi?

Bild Live’a konuşan Wenger, 21 yaşındaki Haaland’ın ilerleyen süreçte İngiltere’ye geleceğini, ve bunun çok da uzak olmadığını belirtti: “Bence bu transfer gerçekleşecek. Premier Lig, ekonomik açıdan oldukça güçlü.”

“İngiliz futbolu şu anda baskın güç çünkü en çok parada orada. En iyi oyuncular her zaman en çok parayı kazanacakları yere giderler.”

Mbappe – Haaland kıyası

Fransız teknik direktör, Haaland’ın Mbappe ile birlikte dünyanın en üst düzey golcüsüne dönüşeceğini düşünüyor:

“Haaland’ın Mbappe’den sonraki yüksek profilli golcü olması muhtemel. O süper bir yetenek!”

“Hırsı, gol atma isteği ve mücadelelerdeki gücü onu ayrı bir noktaya koyuyor. Her zaman kazanmak için sahaya çıkıyor ve bu, bir golcü için harika bir özellik.

Haaland’ın istatistikleri

Dortmund formasını 64 kez terleten Haaland, bugüne dek 64 maçta 63 gol atarak akıl almaz bir istatistik yakaladı.

Son olarak Bundesliga’da Hoffenheim ağlarını havalandıran oyuncu, 3-2’lik galibiyetin son dakikada kazanılmasında da başrol oynamıştı.

Ayrıca Norveçli golcü, milli takımının Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı maçta da rakip fileleri havalandırdı.

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