Arjantinli efsane Riquelme, Messi’nin Barcelona defterinin kapanmadığını düşünüyor.

Lionel Messi, maaşında ciddi bir indirime gitmeyi kabul etmesine karşın La Liga’nın mali yükümlülükleri gereği Barcelona ile yeni sözleşme imzalayamamış ve Paris Saint-Germain ile anlaşmıştı.

Altı kez Ballon d’Or ödülü kazanan oyuncu, yeni sezonda Neymar ve Mbappe ile birlikte PSG’yi tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştırmak için mücadele edecek.

Bir diğer Arjantinli efsane Riquelme, Messi’nin yeni takımıyla Devler Ligi’nde zafere ulaşacağından da fazlasıyla emin gibi görünüyor.

Neler söylendi?

Messi ile Arjantin Milli Takımı’nda da bir dönem birlikte forma giyen yetenekli isim, cesur bir tahminde bulundu ve Messi’nin Barcelona’ya döneceğini düşündüğünü ifade etti.

ESPN’e konuşan Riquelme, şu ifadelerde bulundu: “Umarım Messi Paris’teki zamanının tadını çıkarır.”

“Bu biraz ilginç olabilir ama Messi’yi Mbappe ve Neymar’la birlikte oynarken görmek için hepimiz heyecanlıyız.”

“Eğer şimdi Şampiyonlar Ligi’ni kazanamazlarsa bir daha hayatta kazanamazlar!”

“Bence Messi, PSG ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ve futbol kariyerini Barcelona’da noktalayacak.”

Messi Barcelona’ya dönebilir mi?

Yeni sözleşmeye imza atamayacağı açıklandıktan sonra Messi, çocukluk kulübü Barcelona’ya oldukça duygusal bir veda gerçekleştirmişti.

Bonservisi elinde bulunan efsane oyuncu için devreye giren PSG, Arjantinli yıldızla iki yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştı.

Messi, PSG ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra 36 yaşında olacak, tıpkı rakibi Ronaldo’nun şu anda olduğu gibi.

Portekizli efsane de yaz transfer döneminde oldukça konuşulan bir hamlenin baş aktörü olmuş ve eski kulübü Manchester United’ın yolunu tutmuştu. Pekâlâ Messi de ilerleyen süreçte bu yoldan gidebilir.

Ayrıca Messi’nin ilerleyen süreçte MLS’e veya ülkesi Arjantin’e transfer olacağı da uzun süredir dile getiriliyor. Ancak Barcelona, efsane oyuncusuna kapısının her zaman açık olacağını dile getirmişti. İlerleyen süreçte Messi’nin neler yaşayacağını zaman gösterecek.

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