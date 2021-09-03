"Messi ve Ronaldo’dan sonra La Liga’nın Mbappe’ye ihtiyacı var”

Real Madrid’in eski savunmacısı Raul Albiol, La Liga’nın geleceği için Mbappe’yi kritik isim olarak görüyor.

Geçtiğimiz yıllarda La Liga’da tozu dumana katan, toplamda 11 Ballon d’Or’a sahip efsanevi ikili Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, yollarına farklı takımlarda ve liglerde devam ediyorlar.

Şu anda Villareal forması giyen Real Madrid’in eski savunmacısı Raul Albiol, La Liga’nın zirve ligler arasındaki yerini koruması için Ronaldo ve Messi’den sonra bir atılım yapması gerektiğini düşünüyor.

Beklenti ise Dünya Kupası şampiyonu Fransız genç yetenek Kylian Mbappe’nin Real Madrid’e transfer olması yönünde.

Neler söylendi?

AS’a konuşan Albiol, Mbappe’nin olası La Liga transferine ilişkin şunları söyledi: “Onu La Liga’da görmeyi isterim, o dünya klasına sahip ve harika bir oyuncu.”

“Cristiano ve Messi’nin ayrılıklarından sonra İspanya’nın bu tarz isimlere ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum, o açıdan da önemli olacaktır.”

“Tabii ki bu, eskiden formasını giydiği Real Madrid için de olumlu bir hamle olurdu.”

Mbappe transferinde son durum

Transfer döneminin kapanmasıyla Mbappe ihtimali de en azından bu yaz için ortadan kalktı.

Ancak İspanyol ekibi, transferin son dakikalarında 220 milyon euro’luk bir teklifte daha bulunmuştu.

PSG ise bu teklife yanıt vermemişti. Ligue 1 devi, genç yıldızın sözleşmesini uzatmak için tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlanıyor.

Fakat mevcut sözleşmesi çerçevesinde 2022 yazında bonservisini eline alacak olan Mbappe, kurallar gereği ocak ayından itibaren gelen teklifleri değerlendirebilecek.

Real Madrid’in de ilerleyen süreçte yıldız oyuncu için tekrar girişimde bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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