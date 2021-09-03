Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, tarihin en başarılı milli takımlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Euro 2020’yi mutlu sonla tamamlayan İtalya, hız kesmeden yoluna devam ediyor ve 2022 Dünya Kupası için de büyük umut vadediyor.

2018 yılında son olarak Uluslar Ligi’nde Portekiz’e mağlup olan Gök Maviler, bu tarihten beri mağlubiyet yüzü görmediler.

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Bulgaristan’la 1-1 berabere kalan İtalyanlar, Brezilya ve İspanya’nın yenilmezlik serisi rekoruna ortak oldular.

İtalya’dan yeni rekor

Bulgaristan maçındaki beraberliğin ardından yenilmezlik serisini 35 maça çıkaran İtalyanlar, 1990’ların Brezilya’sı ile 2000’lerin İspanya’sının rekoruna ortak oldular.

Ayrıca son 28 maçını kaybetme”yen Cezayir de önemli bir namağlup seri yakalamış oldu.

İtalya’nın Dünya Kupası yolculuğu

Elemelerde C Grubu’nda yer alan İtalya, dört maçtan 10 puan çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. İkinci sıradaki İsviçre ile oynayacakları maç, grup liderliği açısından da belirleyici olacak.

Ancak tüm bu rekora ve olumlu gidişata karşın, İtalyanlar Bulgaristan karşısında alınan beraberlikten memnun değildi.

Karşılaşmanın ardından RAI Sport’a konuşan yıldız oyuncu Federico Chiesa, şunları söyledi:

“Gol attığım için çok mutluyum ancak bu maçı kazanmamız gerekiyordu, bunu başaramadık.”

“Şimdi İsviçre’ye gidip kendi oyunumuzu oynamalıyız.”

“Evimizde üç puanı kazansaydık daha iyi olurdu. Hedefimiz galibiyetti ve şimdi yapmamız gereken önümüzdeki maça odaklanmak.”

“İyi futbol oynuyoruz, bunu bugün de kanıtladık.”

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