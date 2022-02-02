Aubameyang'ın Arsenal'deki sözleşmesi, salı günü karşılıklı anlaşma ile feshedildi ve 32 yaşındaki oyuncu, Barcelona ile anlaşmak için transfer döneminin son gününde İspanya'ya geldi.

Önce muhtemel bir liralık anlaşması fikri ortaya çıktı, ancak Barça, Aubameyang'ın haftalık 340 bin sterlin maaşını karşılayamadı ve bu nedenle Arsenal, daha sonra Aubameyang'ın serbest oyuncu olarak gitmesine ve La Liga deviyle kalıcı bir anlaşma imzalamasına izin vermeyi kabul etti.

Ne söylendi?

Aubameyang, anlaşmanın sonuçlanmasından önce Barça'da ilk antrenmanı yaptı ve kulüp, çarşamba günü üç buçuk yıllık sözleşmeyi duyurdu.

Barça'nın resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FC Barcelona ve Pierre-Emerick Aubameyang, forvetin Arsenal FC ile olan sözleşmesini feshettikten sonra oyuncunun kulübe katılması için bir anlaşmaya vardı.

"Oyuncu, 30 Haziran 2023'te fesih opsiyonu seçeneği ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalayacak ve satın alma maddesi 100 milyon euro olarak belirlenecek.

"Kısa bir süre sonra kulüp, Pierre-Emerick Aubameyang'ın birinci takım oyuncusu olarak tanıtımının ayrıntılarını verecek."

Aubamayang'ın Arsenal'den ayrılmasına ne sebep oldu?

Ocak 2018'de Borussia Dortmund'dan Arsenal'e 56 milyon sterlin karşılığında kulüp rekoru olan bir ücretle transfer olan Gabonlu yıldız, Kuzey Londra takımı için 163 maçta 92 gol attı.

2020'de FA Cup'ı kazanan Aubameyang, ayrıca Topçular ile geçirdiği süre boyunca iki kez Premier Lig Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu.

Ancak mevcut sezonun ilk yarısında Mikel Arteta'nın gözünden düştü.

Aubameyang, Boxing Day döneminde bir disiplin ihlalinin ardından kulüp kaptanlığından alındı ve Arteta'nın planlarından sürgün edildi. Yıldız futbolcu, Arsenal kadrosunda son kez 6 Aralık'ta, Everton'a 2-1 yenildikleri maçta yedek olarak yer aldı.

Barça taraftarları, Xavi altında Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi kovalarken, Aubameyang'ın La Liga'daki en iyi formunu yeniden yakalamasını pazar günü Atletico Madrid'e karşı sahada olmasını umuyorlar.

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