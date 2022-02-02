Burkina Faso Teknik Direktörü Kamou Malo, Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında çarşamba günü Yaounde'deki Ahmadou Ahidjo Stadyumu'nda oynayacakları Senegal karşılaşmasında kimliklerini değiştirmeyeceklerini söyledi.

Burkina Faso, Kamerun'da düzenlenen turnuvada Tunus'u 1-0 mağlup ederek son dört takım arasına adını yazdırdı.

Yarı final karşılaşması öncesinde konuşan teknik direktör Malo, iyi koşularına devam etmeye kararlı oldukları konusunda ısrar ediyor.

Burkina Faso halkını mutlu etmek istediklerinin altını çizen Malo, her zaman kendi oyunlarını oynamak istediklerini vurguluyor.

Ne söylendi?

Burkina Faso’nun sosyal medyasına konuşan Malo, “İyi oyunumuzu sürdüreceğiz ve terör nedeniyle zor zamanlar geçiren insanlarımız için kupayı kaldıracağız.

“Yaşam olduğu sürece bir umut vardır.

“İnsanlarımıza biraz mutluluk vermek istiyoruz. Elimizden geldiğini yapıp kupayı halkımıza sunacağız.

“İyi yaşayan ve bu oyun için emek veren futbolcularımız var. Büyük bir futbol takımı olan Senegal'e karşı kimliğimizi değiştirmeyeceğiz. Senegal'e karşı kimliğimizi koruyacağız" dedi.

59 yaşındaki menajer, son dörde ulaştıkları anda Afrika Uluslar Kupası’ndaki hedeflerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

CafOnline’daki konuşmasında Malo şunları aktardı:

"Kişisel olarak hedefime ulaştım, ancak önümüzdeki pazar günü kupayı kazanmayı hedefliyorum. Şampiyonluğu kazanmak için sonuna kadar gitmeye kararlıyız.

"Harika bir futbol ülkesi olan Senegal'e karşı kendimiz olmalıyız. Önemli olan her zamanki oyunumuzu oynamak.”

Öte yandan Burkina Faso kalecisi Herve Koffi, Senegal'i durdurabilecek harika savunmacılara sahip olduklarını söylüyor.

Belçika kulübü Charleroi formasını giyen Koffi, "Bu seviyede olduğumuz için memnunuz, çünkü başlangıçta favoriler arasında değildik.

“Bizi motive eden ve özgüvenimizi artıran her şeyden önce yolculuğumuzdur. Senegal'in kesinlikle harika forvetleri var, ama bizim de harika defanslarımız var. Sahada neler olacağını göreceğiz.

"Böyle bir turnuvaya geldiğinizde, mümkün olan en iyi yerde bitirmeyi hedeflersiniz" dedi.

Burkina Faso ile Senegal arasındaki maçı kazanan taraf, pazar günü oynanacak Kamerun - Mısır mücadelesinin galibiyle Afrika Uluslar Kupası'nın final maçına çıkacak.

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