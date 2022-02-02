Beşiktaş’a transfer olması beklenen Benfica’nın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in, altı yıl önce Siyah-Beyazlı takıma 55 metreden gol attığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray formasını giyen Fernandes, sarı-kırmızılı ekipte iyi bir performans sergiledi.

Oynadığı etkili oyunun ardından Galatasaray’ın transfer gündeminden düşmeyen Portekizli futbolcunun, Beşiktaş’a imza atması bekleniyor.

Bu gelişme, Gedson Fernandes’in 6 yıl önce 17 yaşındayken UEFA Youth League'de Beşiktaş’a 55 metreden attığı golü akıllara getirdi.

Portekizli oyuncu, kendi yarı alanından sert ve düzgün bir vuruşla kaleye 55 metre mesafeden çektiği şutla golü bulmuştu.

sene 2016... 17 yaşındaki gedson fernandes uefa youth league'de 55 metreden beşiktaş'ı vuruyor.pic.twitter.com/kVvR4yNVcc — emre kahvecioğlu (@emrekhvcgl) February 1, 2022

Gedson Fernandes’in kariyeri

Futbola Benfica altyapısında başlayan Portekizli futbolcu, gösterdiği etkili performansın ardından 2020 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’a transfer oldu.

İngiltere’de aradığını bulamayan Fernandes, 2021 yılında Galatasaray’ın yolunu tuttu.

Sarı-Kırmızılı ekipte 17 Süper Lig maçında görev aldı. Gedson Fernandes, 3 asist katkısında bulunurken orta sahadaki temposu ve takımını hızlı bir şekilde öne taşımasıyla dikkat çekti.

2020-21 sezonu sonunda yeniden Benfica’ya dönen Portekizli oyuncu, takımında istediği kadar forma şansı bulamadı.

Gedson Fernandes’in Beşiktaş’a transfer olması bekleniyor.

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