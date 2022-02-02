Kanada Milli Takımı’nın Beşiktaşlı forveti Cyle Larin, pazar günü Dünya Kupası elemelerinde 2-0'lık ABD galibiyetinin ardından, ABD'nin kendilerinden "korktuğunu" ifade etti.

Larin, ABD’nin genellikle daha fazla reklamı yapılmasına rağmen Kanada'nın şu anda CONCACAF'taki en iyi takım olduğunu söyledi.

Kanada, bölgenin eleme tablosunda zirvede bulunuyor ve 10 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

Ne söylendi?

Hafta sonu boyunca Kanadalı kaleci Milan Borjan ilk olarak ABD'nin, Kanada'dan korktuğunu belirtti.

Borjan, "ABD, bizim sahamıza geldiğinde veya biz deplasmanda oynadığımızda bizden korkuyorlar. Özellikle son dört veya beş maçta bize karşı korktuklarını görebiliyoruz. Çünkü harika bir takımımız var" dedi.

Larin de Kanada Milli Takımı'nın kalecisi Borjan ile aynı görüşte.

Beşiktaş'ın forveti, bu konuyla ilgili Futbol Americas'a şunları söyledi: "Borjan'a katılıyorum. ABD, bizden korkuyor. Biz buna inanıyoruz ve orada oynarken bunu görebilirsiniz.

"Biz Kanadalıyız, onlar Amerikalı. Bu yüzden, aramızda her zaman bir kavga olacak. Her maçı görüyorsunuz, savaşıyoruz, tartışıyoruz, itişmelere giriyoruz.

“Biliyorum ki bu durum Kanadalılar için çok şey ifade ediyor. Ne zaman Amerikalılarla oynasak kazanacağımızı biliyoruz. Sanırım uzun bir süre böyle olacak.”

Büyük resim

ABD’nin iki finalde Meksika ile karşılaşmasının ardından, bu ülkeler CONCACAF'ın baş tacı olarak ilan edilmeye devam etti.

Kanada, şu anda Dünya Kupası’na ikinci kez gitmeye hazırlanırken bölgedeki manzara değişiyor olabilir.

Alphonso Davies, son maçlardan önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Kanada Milli Takımı’nda oynayamadı.

Bu durum, Larin ve ekibinin daha fazla takdir görmesine de neden oldu, çünkü kazanmaya ve iyi bir oyun sergilemeye devam ediyorlar.

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