Arjantinli efsaneden Dünya Kupası itirafı

Arjantin Milli Takımı'nın unutulmaz ismi kariyeri boyunca kazanamadığı Dünya Kupası ile ilgili bir itirafta bulundu.

Arjantin Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın unutulmaz oyuncusu Javier Mascherano, FIFA için çalışan dünyaca ünlü futbol adamı Arsene Wenger'in Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesine yönelik açıklamalarına destek verdi.

Mascherano fikrin ilk etapta tuhaf geldiğini ancak üzerine düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Mascherano ne söyledi?

Arsenal'in efsane ismi Wenger'in en büyük kupanın iki yılda bir düzenlemesi gerektiği yönündeki çağrıya veren Mascherano, Wenger gibi büyük futbol adamlarının görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi:

"Bu fikri ilk duyduğumda garip geldiğini itiraf etmem gerekiyor çünkü Dünya Kupası'nın dört yılda bir düzenlenmesine alışkınız. Ama sonrasında çok düşündüm ve bu konu hakkında hem Wenger ile hem de diğer meslektaşlarımla konuşma fırsatı buldum.

"Wenger gerçekten de futbol üzerine düşünen ve uzun yıllardır bu işin yönetim tarafında olmuş, vizyon sahibi bir insan. Onun gibi kendisini oyunun gelişimine adamış insanların deneyimlerinden faydalanmamız gerekiyor.

"Turnuvanın iki yılda bir düzenlenmesi de dahil olmak üzere tüm bu konular üzerine tartışılıyor ve bunun nedeni para ya da siyasi nedenler değil önceliklerimiz."

Wenger ne söylemişti?

Kicker'a konuşan Wenger, ulusal turnuvalardaki eleme maçı sayılarını azaltmayı planladıklarını belirten Wenger bu sayede daha fazla turnuva maçı yapılabileceğini söylemişti:

"Her turnuvanın ardından belirli bir dinlenme süreci garanti ediyoruz. Şöyle düşünün; 2026’da ABD, Meksika ve Kanada’da Dünya Kupası, 2027’de Avrupa Şampiyonası ve diğer kıta turnuvaları, 2028’de bir Dünya Kupası daha ve döngü bu şekilde sürecek. 2024’e kadar mevcut sistemle devam edeceğiz. Değişiklikler ancak bu tarihten sonra uygulanabilir."

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