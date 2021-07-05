Arsene Wenger iki yılda bir Dünya Kupası fikrine destek verdi

Arsenal’ın eski menajeri Arsene Wenger uluslararası futbol takvimindeki kaliteli maç sayısının arttırılması gerektiğini düşünüyor.

FIFA bir süredir, erkeklerde ve kadınlarda Dünya Kupası’nı iki yılda bir düzenleme fikrinin uygulanabilirliği üzerinde çalışmalar yapıyor.

Arsene Wenger’e göre, eleme mücadelerinin ve sezon içindeki milli maç aralarının sayısını azaltarak takvimde yer açmak mümkün.

Uzun yıllar Arsenal’ı çalıştıran Wenger, şu anda FIFA’nın global futbol gelişim departmanının başında yer alıyor. Uluslararası futbolu yeniden yapılandırmak, Wenger’in son aylardaki en önemli gündem maddesi.

Fransız futbol adamı milli maç aralarını sezon içine yayan mevcut sistemin modern futbola uygun olmadığına inanıyor. Bu sistem oyuncular üzerindeki yükü arttırırken, yerel liglere de zarar veriyor.

Ne söyledi?

Wenger, Mart ayında Polonya formasıyla çıktığı maçta sakatlanan Robert Lewandowski’yi örnek gösterdi. Yıldız golcü sakatlığı nedeniyle Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain ile oynadığı iki maçı da kaçırmıştı.

“Her zaman kısa araların oyuncuların aleyhine olduğunu düşünmüşümdür. Kararsızlık yaşıyorlar, mental açıdan zorlanıyorlar ve bazen milli takımdan sakat dönüyorlar.”

“Robert Lewandowski’nin başına gelen tam olarak buydu. Andorra karşısında yaşadığı sakatlık Bayern Münih’in sezonunu mahvetti.”

Kicker’e konuşan Wenger, eleme maçlarının Ekim ayında verilecek bir aylık milli arada tamamlanmasını öneriyor.

Bu sayede milli maçlar için verilen ara toplamda 50 günden 28 güne düşecek. Eleme maçlarının sayısı ise 10’dan yediye inecek.

“Milli takımlar Ekim ayı boyunca yedi eleme maçı yapıp, Haziran ayında da asıl turnuvayı oynayabilir.”

“Maç sayısını azaltmak istiyoruz, bu çok önemli, oyuncuların durumunu gözlemliyoruz.”

Daha fazla turnuva, daha az eleme

Wenger eleme maçlarının azalmasıyla birlikte her yaz uluslararası bir turnuva düzenlemenin mümkün olacağını dile getiriyor. Fransıza göre futbolseverler de bu modeli tercih ediyor.

“Her turnuvanın ardından belirli bir dinlenme süreci garanti ediyoruz. Şöyle düşünün; 2026’da ABD, Meksika ve Kanada’da Dünya Kupası, 2027’de Avrupa Şampiyonası ve diğer kıta turnuvaları, 2028’de bir Dünya Kupası daha ve döngü bu şekilde sürecek.”

“2024’e kadar mevcut sistemle devam edeceğiz. Değişiklikler ancak bu tarihten sonra uygulanabilir.”

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