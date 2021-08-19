Abdullah Avcı: Mourinho ile düelloya girmem

Trabzonspor-Roma maçının ardından iki teknik direktör Abdullah Avcı ve Jose Mourinho basın toplantısı düzenledi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda Roma'yı konuk ettiği maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından yaptığı açıklamalarda takımının sergilediği iyi oyuna dikkat çekti.

Ne söyledi?

“22. dakikaya kadar oyun dengeliydi, hatta biz üstündük. O dakikadan sonra üçlüyü kurmada sıkıntı yaşadığımız için oyunu Roma’ya verdik. 22-45 arasında rakip topla daha fazla oynadı.”

“Böyle rakiplere karşı erken top kayıplarıyla, seti oynamadan veya final paslarını yapmadan oynarsan onları daha da üstüne getirirsin. Dünyanın en iyi savunma yaptıran hocası, merkezi kapatarak ve bizi kenarlara yönlendirerek orada şiddetli baskı yapmak istedi.”

“Mourinho’nun takımları dünyanın en iyi savunma takımlarıdır. Geçiş oyununu çok iyi oynarlar. İlk golü de yaptığımız bir top kaybının ardından geçiş oyununda yedik. Üzüntüm şu, fırsat varken kazanabilirdik.”

“Şampiyonlar Ligi hocası ve Şampiyonlar Ligi takımına karşı oynadık. Biz de Şampiyonlar Ligi takımı gibi dengeli ve iyi bir organizasyonla oynadık. Çok iyi bir takıma karşı, iyi oynayarak kaybettik. Bu seviyede bu futbolu oynamak kolay değildir. Oyun olarak önemli mesafe katettik.”

“Roma'ya kazanmak için gideceğiz. Trabzonspor taraftarı bu takıma sahip çıksın. Kaybetmemize rağmen bize destek verdiler. Çünkü oyundan anlıyorlar. Çok iyi oynayarak kaybettik, bardağın dolu tarafı daha fazla. Bu takım iyi şeyler yapacak. Bunu hissettiriyorlar.”

“Jose Mourinho ile düelloya girmem. Trabzonspor'un teknik direktörüyüm. Bir hoca, bir hocayla düelloya girmez."

Mourinho'dan Trabzonspor'a övgü

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Trabzonspor'un kendilerini oldukça zorladığını belirtti.

“Trabzonspor, Konferans Ligi seviyesinde bir takım değil. İnsanlar kolay bir maç olacağını düşünüyordu, ama çok zor bir maçtı.”

“Her pozisyonda doğru tercihleri yapamadık, taktiksel hatalarımız oldu. Fakat yediğimiz golün ardından yorgunluğa rağmen takım oyununu sürdürdük.”

“Rakibe göre hazırlandık. İlk yarı onları tartmaya çalıştık. Aslında iki takım da birbirini tartmaya çalıştı. İlk 45 dakikada birkaç gol pozisyonu da yakaladık.”

“Birinci yarı çok geldik, iki pozisyona girdik, ama gol atamadık. Sonuçta kazandık ve mutluyuz. Trabzonspor çok iyi bir takım. Stadyumdaki atmosfer ve zemin harikaydı. Taraftarları çok iyiydi.”

Üçlü savunma tercihi

Mourinho, maç içinde savunma dizilişinde yaptığı değişiklikle ilgili soruya yanıt verdi.

“Dörtlü defansla başladık, amacımız dörtlü oynamaktı, ama üçlüye de döndük. Rakip gerçekten iyiydi, Güçlü ve fizikli oyunculara sahipler. Çok çalıştıkları belliydi, biz de çok çalıştık. Kazandığımız için mutluyuz.”

Portekizli teknik adam, Roma’nın bu yaz Atalanta’dan transfer ettiği Brezilyalı stoper Ibanez’in performansını değerlendirdi.

“Çok iyi oynadı. Potansiyeli çok yüksek. Taktiksel, fiziksel ve karar alma konusunda üst düzey bir isim. Mancini de ona çok yardımcı oluyor. Bireysel performanslara daha fazla girmeyeceğim. Bu maçı takım halinde kazandık.”

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