UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

YORUM | Osman Can Erkut @erkutosmancan

Finlandiya temsilcisi Helsinki’yi ağırlayan Fenerbahçe, genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya’nın jeneriklik golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.

Özellikle hücum hattında önemli eksikleri bulunan Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Filip Novak da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 26 Ağustos tarihinde oynanacak.

Fenerbahçe’nin hareketli hücum hattı eksik kaldı

Enner Valencia, Serdar Dursun ve Mbwana Samatta’dan yoksun olan Fenerbahçe’nin hücum üçlüsünü Helsinki karşısında Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Miha Zajc oluşturdu. Vitor Pereira’nın sahte dokuz rolünde değerlendirdiği Miha Zajc, sık sık derine geldi ve bu anlarda da Fenerbahçe’nin hücum hattı yer değiştirdi.

Zajc’ın orta alana yaklaştığı zamanlarda Sosa veya Gustavo hücuma katıldı. Mesut Özil ve İrfan Can ikilisi de ceza sahasına yakın konumlandılar.

Zaman zaman kanat bekler Osayi Samuel’i ve Filip Novak’ı da rakip ceza sahasına gönderen Fenerbahçe, nicelik olarak kalabalık bir hücum hattı kursa da bunu hücum etkinliğine döndüremedi. Osayi’nin içeride konumlandığı anlarda Mesut Özil veya İrfan Can Kahveci’den biri de sağ kenara geldi.

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe’de santrfor eksikliği bir kez daha göze çarptı. Zajc her ne kadar büyük efor sarf etse de sarı-lacivertlilerin hücumdaki eksikliklerine çare olamadı.

Osayi Samuel’in performansı soru işareti

Ana planını üçlü savunma üzerinden şekillendiren Vitor Pereira, Helsinki karşısında da Osayi Samuel ve Novak ikilisine şans verdi. Samuel’in performansı, hem hücumda hem de savunmada soru işaretleri oluşturdu.

Top Helsinki’deyken Fenerbahçe savunmasının sağ kenarındaki Osayi ve Tisserand arasında önemli boşluklar vardı ve Finlandiya temsilcisi de özellikle uzun toplarla bu boşlukları değerlendirmeyi hedefledi.

Her ne kadar bu girişimler net pozisyonlara dönüşmemiş olsa da Osayi Samuel’in sağ kanat bekteki performansı savunma anlamında aksaklıklar vermeye devam etti.

Bunlara ek olarak 23 yaşındaki oyuncu hücumda da yaratıcılık gösteremedi. Samuel, karşılaşmanın 62. dakikasında da yerini Nazım Sangare’ye bıraktı.

Fenerbahçe’nin bu bölgeye transfer yapıp yapmayacağını zaman gösterecek ancak uzun vadede Nazım Sangare - Burak Kapacak ikilisinin de şans bulacağını öngörmek mümkün.

Fenerbahçe’nin stoperleri ve uzun toplar

Ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçına sağ stoperde Tisserand, merkezde Szalai ve sol stoperde de Novak’la başlayan Pereira, Helsinki karşısında bu üçlüyü de değiştirdi.

Serdar Aziz merkezde başlarken Szalai ise sol stoperde görev aldı. Üçlünün her iki tarafında da topla çıkmayı seven ve teknik kalitesi yüksek isimlere sahip olan Fenerbahçe, bunu bir avantaja çevirmeyi başardı.

Derinde bekleyen rakibine karşı beklerini sürekli ileri gönderen Fenerbahçe’de Tisserand ve Szalai de zaman zaman bek oyuncusu gibi ileri çıktı ve hücuma destek verdi.

Ayrıca bu ikili, ters kanada attığı uzun toplarla da geriden top çıkarırken de takıma katkı verdi. Fenerbahçe’nin sağ ve sol stoperleri, çizgiye açılan kanat beklere ve hücumculara gönderdiği toplarla da takımlarına katkı sağladı.

Santrfor eksikliği ve skorerlik problemi

Helsinki karşısında Fenerbahçe’nin santrfor eksikliği en çok öne çıkan nokta oldu. Her ne kadar sarı-lacivertliler, orta saha oyuncularıyla ve kanat bekleriyle rakip ceza sahasında çoğalmaya çalışsa da skor tehdidi oluşturacak bir oyuncunun eksikliğini maçtaki kadro yapıları itibarıyla fazlasıyla hissettiler.

Hücum hattında görev yapan İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil ikilisi de her ne kadar ceza sahasına yakın konumlansalar da gole çok yakın olan, uzun sezon sürecinde yüksek katkı verebilecek isimler değiller.

Dolayısıyla Fenerbahçe, en uca transfer yapsa veya Enner Valencia - Serdar Dursun ikilisinden birini görevlendirse dahi skorerlik konusunda ikinci ve üçüncü isimlerin desteğine ihtiyaç duyacak gibi görünüyor.

Muhammed Gümüşkaya’dan rüya gibi başlangıç

Fenerbahçe’de 62. dakikada Mesut Özil’in yerine oyuna dahil olan Muhammed Gümüşkaya, üç dakika sonra hafızalardan silinmeyecek bir gole imza attı ve takımına galibiyeti getirdi.

Görev yaptığı süre boyunca hücum hattındaki çalışkanlığı ve hareketliliğiyle dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız sezonu Boluspor’da kiralık geçirmişti.

Muhammed Gümüşkaya’nın yanı sıra 67. dakikada Arda Güler de oyuna dahil oldu. 16 yaşındaki oyuncu, sakatlanan Novak’ın yerine oyuna dahil oldu. Novak’ın sakatlanmasının ardından Ferdi Kadıoğlu sol kanat bek pozisyonunda görev yapmaya başladı.

Daha fazlası için:

Barcelona yönetiminden iki yıldıza kötü sürpriz

Manchester City golcüsünü İtalya'da buldu

Romelu Lukaku: Hiçbir şey kanıtlamak zorunda değilim