Antoine Griezmann Atletico Madrid'e, Joao Felix Barcelona'ya

Atletico Madrid, Barcelona'da beklentilerin uzağında kalan eski yıldızını kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden Sport, Barcelona'nın Fransız golcüsü Antoine Griezmann'ın eski takımı Atletico Madrid'e dönmeye yakın olduğunu öne sürdü.

Barcelona'da aradığı ortamı bulamayan Dünya şampiyonu oyuncunun da Atletico'ya dönmeye istekli olduğu belirtilirken, Barcelona da bu operasyona sıcak bakıyor.

Atletico Madrid'in 21 yaşındaki Portekizli yıldızı Joao Felix'i kadroya katmanın hesaplarını yapan Barcelona, habere göre Griezmann'ı takasta kullanıp, Felix'i transfer etmeye çalışacak.

Felix'in oyuncusunun Atletico'dan ayrılmasını isteyen Jorge Mendes'in bu transfer önümüzdeki günlerde adım atması bekleniyor.

Griezmann bekleneni veremedi

2019 yazında Benfica'dan Atletico'ya 126 milyon euro karşılığında transfer olan Felix bu sezon La Liga'da son haftaya lider giren takımında ligde forma giydiği 30 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.

Griezmann ise Barcelona için oynadığı 32 maçta 12 golde kalarak, beklentilerin bir hayli uzağında kalarak hayal kırıklığı yarattı.

Felix'in Atletico'ya transfer olduğu yaz 120 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan Griezmann, Barcelona'daki ilk sezonunda da bekleneni verememiş ve ligde oynadığı 35 maçta 9 gol kaydetmişti.

Barcelona'nın her şeye rağmen Griezmann'ın takımdan ayrılmasına sadece güçlü bir teklif halinde onay vermesi bekleniyor.

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