Fransa Milli Takım kadrosu açıklandı! Karim Benzema sürprizi

Fransa Milli Takım kadrosunu açıklayan Didier Deschamps, Karim Benzema'yı kadroya davet etti.

11 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi milli takımlar kadrolarını açıklamaya başladı.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen son dünya kupası şampiyonu Fransa'nın da milli takımı açıklandı.

Karim Benzema geri döndü

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Karim Benzema, altı yıl aradan sonra yeniden milli takım formasına kavuştu.

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, kadrosunda şu isimlere yer verdi:

Kaleciler: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marsilya), Mike Maignan (Lille)

Savunma: Benjamin Pavard (Bayern Münih), Leu Dubois (Lyon), Kurt Zouma (Chelsea, Raphael Varane (Real Madrid), Presnel Kimpembe (PSG), Lucas Hernandez (Bayern Münih), Lucas Digne (Everton), Jules Kounde (Sevilla).

Orta saha: N'Golo Kante (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Corentin Tolisso (Bayern Münih), Moussa Sissoko (Tottenham), Thomas Lemar (Atletico Madrid).

Hücum: Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Münih), Ousmane Dembele (Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Antine Griezmann (Barcelona), Kylian Mbappe (PSG), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach)

Karim Benzema neden altı yıl boyunca çağrılmadı?

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Karim Benzema, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Mathieu Valbuena ile yaşadığı sorunlar sebebiyle milli takıma davet edilmiyordu.

Benzema'nın, Valbuena'ya ait özel görüntüleri kaydettiği ve oyuncuya bununla şantaj yaptığı haberleri Fransız basınında geniş yer bulmuştu.