İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz haftalarda hayata geçirilen Şöhretler Müzesi, yeni üyelerini kabul etmeye devam ediyor.

Manchester United'ın efsane futbolcularından Eric Cantona ve takım kaptanı Roy Keane, Alan Shearer ve Thierry Henry'nin ardından Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne adını yazdıran oyuncular oldu.

Böylece İngiliz futbolunun referans noktası sayılabilecek platformda Fransız oyuncuların sayısal üstünlüğü ortaya çıktı.

24 Mayıs'ta 55 yaşına girecek Cantona, İngiliz futboluna ayak bastığında henüz Premier Lig kurulmamıştı.

Organizasyon başlamadan önce Leeds United forması giyen golcü oyuncu, bu takımla şampiyonluk yaşadı.

1992-1997 yılları arasını Manchester United'da geçiren Cantona, Kırmızı Şeytanlar ile 5 sezonda 4 şampiyonluk yaşadı. Cantona, Premier Lig kariyerinde 156 maça çıktı, 70 gole imza attı ve takım arkadaşlarına 56 asist yaptı.

Farklı tavırlarıyla tanınan Eric Cantona, Şöhretler Müzesi'ne seçilmesinin ardından da mutevazı davranmadı. Fransız oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 30 yıldız oyuncunun arasından seçildim çünkü farklıyım. Diğer aday oyuncular harika ama ben olağanüstüyüm!"

"Büyük bir takımda, büyük bir menajerle, büyük oyuncularla ve büyük taraftarlarla oynadım. Bunun için çok şanslıyım."

Şöhretler Müzesi'ne, taraftarların ve Premier Lig temsilcilerinin vereceği oyların sonucunda bu hafta 5 yıldız futbolcu daha eklenecek.

Commanding and charismatic, a master of counter-attacking football and one of the greatest players the Premier League has seen



👑 Eric Cantona is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/skAujPOxFa