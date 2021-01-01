İngilizler, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi: Hata yaptık, özür dileriz

Avrupa Süper Ligi'nde yer alması beklenen Premier Lig kulüpleri geri adım attı.

Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldığını resmi olarak ilk açıklayan kulüp Manchester City oldu. İngiliz ekibi resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada gerekli prosedürleri yürürlüğe koyduklarını ifade etti.

Manchester City'nin ardından Liverpool, Arsenal, Manchester United, Chelsea ve Tottenham da Avrupa Süper Ligi'nden çekildiklerini açıkladılar.

Arsenal'in yaptığı ayrılık açıklaması ise en dikkat çekeniydi.

"Hata yaptık. Özür dileriz."

Manchester United'da istifa

Kırmızı Şeytanlar'ın başkanı Ed Woodward görevinden istifa etti. Goal 'ün edindiğin bilgilere göre, Woodward'ın istifası Avrupa Süper Ligi'ne katılımla ilgili değil ve 2021 yılının sonuna kadar görevde kalacak.

Woodward, Manchester United'ın sahibi Joel Glazer ile birlikte Avrupa Süper Ligi'nin en önemli destekçilerinden biriydi.

Liverpool oyuncularından ortak açıklama

Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüplerinden bir diğeri de Liverpool, İngiliz ekibinin oyuncuları ortak bir bildiri yayınlayarak, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduklarını vurguladılar.

"Avrupa Süper Ligi'ni sevmedik ve olmasını istemiyoruz. Ortak görüşümüz bu şekilde. Bu kulübe ve taraftarlarına olan bağlılığımız sorgusuz ve koşulsuzdur.

"Asla yalnız yürümeyeceksiniz..."

Andrea Agnelli de istifa mı etti?

Avrupa Süper Ligi'nde yer alan takımlardan biri de İtalyan devi Juventus... Siyah - beyazlıların başkanı Andrea Agnelli'nin görevinden istifa ettiği iddia ediliyor.

İtalyan kulübünden henüz resmi bir açıklama yapılmasa da ilerleyen saaatlerde gelişmeler olması bekleniyor.

Barcelona da çekilebilir

Goal 'ün aldığı haberlere göre, Katalan ekibinde yeniden göreve gelen Başkan Joan Laporta, Avrupa Süper Ligi için kulüp üyeleriyle bir oylama gerçekleştirecek.

Eğer yapılacak bu oylamada Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararı için olumsuz bir sonuç çıkarsa Barcelona turnuvadan ayrılacak.

Laporta'dan önce başkanlık koltuğunda oturan Josep Maria Bartomeu, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı kabul etmişti.

Bartomeu'nun istifasının ardından göreve gelen Laporta, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı üyelerin kararına göre alacakları şartını öne sürmüştü.