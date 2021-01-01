UEFA'dan Süper Lig'e karşı atak! Bütçe 7 milyar euro oluyor

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni finansal açıdan daha cazip hale getirmek için harekete geçti.

Avrupa'nın 12 kulübünün bir araya gelerek Avrupa Süper Ligi'ni kurmasının ardından UEFA'dan karşı adımlar geliyor.

UEFA yönetimi son olarak, Şampiyonlar Ligi için finansal çalışmalar yapmaya başladı.

7 milyar euro'luk bütçe

12 Avrupa kulübünün, finansal kaygılarla kurduğu Avrupa Süper Ligi'nin Şampiyonlar Ligi'nden daha büyük bir bütçeye sahip olması bekleniyor.

RMC Sport 'ta yer alan habere göre, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de, Şampiyonlar Ligi bütçesini 7 milyar euro'ya çıkarmak için görüşmeler gerçekleştiriyor. Turnuvanın bütçesi daha önce 4,5 milyar euro civarındaydı.

Ceferin'in planı, Devler Ligi'ni finansal yönden güçlendirerek eskisinden daha cazip hale getirmek.

Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliği

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takım sayısı 32'den 36'ya çıkarılarak dört kategoriye ayrılacak. Grup aşamalarının olmayacağı yeni sistemde takımlar 10 rakiple karşılaşacak. Her takım beş iç saha, beş de deplasman maçı oynayacak.

Lig sonunda puan sıralamasının ilk sekiz sırasına yer alan takımlar doğrudan bir üst tura yükselecek. Dokuzuncu ve 24. sırada yer alan takımlar ise son 16 turuna kalmak için play-off oynayacak.

Benzer format, UEFA Avrupa Ligi (lig aşamasında sekiz maç) ve UEFA Konferans Ligi (lig aşamasında altı maç) için de uygulanacak.

Ply-off maçlarını kaybeden takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Son 16 turundan sonra ise klasik Şampiyonlar Ligi formatıyla turnuva devam edecek.

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında iki takım özel davetle turnuvada yer alacak. Devler Ligi'ne katılma hakkı kazanamamış ancak, önemli başarılara imza atmış olan takımlar özel kontenjandan yararlanacak.

Yeni formatta da Şampiyonlar Ligi finali dışındaki tüm maçlar, yerel liglerin takvimine göre hafta arasında oynanmaya devam edecek.