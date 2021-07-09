Alex de Souza Fenerbahçe formalarının tanıtım filminde yer aldı

Yeni sezon formalarını tanıtan Fenerbahçe, tanıtım filminde efsane futbolcuya da yer verdi.

Yeni sezon öncesinde Puma ile forma sponsorluğu anlaşması imzalayan ve 2021-2022 sezonunda ligde ve Avrupa'da giyeceği formaları tanıtan Fenerbahçe'de tanıtım videosunda Alex de Souza'nın da yer alması dikkat çekti. Sarı-lacivertli yönetimin efsane oyuncuya yaptığı bu jest sosyal medyada da büyük ses getirirken, Twitter'da gündeme oturdu.

Bu sokakları, bu semti, bu ülkeyi, bu takımı, bu tribünleri, bu formayı yaşıyoruz. @PUMATurkiye ile yepyeni bir hikayeye başlıyoruz. 💛💙



#YaşıyoruzSeni pic.twitter.com/cYU2NIkXfe — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 9, 2021

Çekilen tanıtım filminde Fenerbahçeli bir taraftarı arayan ve giydiği Fenerbahçe formasını miras olarak nitelendiren Alex, böylece eski takımına Brezilya'dan destek verdi. Puma'nın hazırladığı tanıtım filmi kısa sürede büyük bir beğeni toplarken, tanıtımda Mesut Özil, Caner Erkin, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş gibi isimler de yer aldı.

Formalarda yıldız yok

Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Fenerbahçe ile ilişkileri düzelen Alex, geçtiğimiz yıllarda Samandıra'yı ziyaret etmiş ve tesislerde eski takım arkadaşlarıyla futbol oynamıştı. Geçtiğimiz aylarda futbol antrenörlüğüne de başlayan Alex, ülkesi Brezilya'nın köklü kulüplerinden Sao Paulo'nun U20 takımının başına geçmişti.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni formalarında yıldız olmaması da dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu. 1959 öncesi şampiyonlukların da Süper Lig şampiyonluklarına dahil edilmesi için başvuruda bulunduklarını hatırlatan başkan Koç, dertlerinin yıldız olmadığının anlaşılması için yeni formalarında yıldız kullanmadıklarını belirtti.

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