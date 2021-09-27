Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, en çok çekindiği Beşiktaşlı oyuncuyu açıkladı

Hollandalı hoca, Beşikaş'ın golcüsüne dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta mücadelesinde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan Ajax'ta teknik direktör Erik ten Hag, Beşiktaş'ı yabana atmıyor.

Maçın oynanacağı Johan Cruijff Arena'da futbolcusu Daley Blind ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Hollandalı hoca, siyah-beyazlılarla oynanacak karşılaşmanın zor geçeceğini vurguladı.

Erik ten Hag ne söyledi?

UEFA organizasyonlarında hiçbir maçın kolay olmadığını dile getiren Ten Hag, şu yorumu yaptı:

"Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç yok. Beşiktaşlılar kendilerine çok güveniyorlar ancak biz de kendimize güveniyoruz.

"Yarınki maçta eksikleri bulunabilir ama en çok çekindiğim futbolcuları Michy Batshuayi sahada olacak."

Daley Blind: Daha fazlasını yapmamız gerekiyor

Ajax'ın tecrübeli oyuncusu futbolcu Daley Blind ise Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın her zaman özel olduğunu vurguladı. Yarın, stadyumda oluşacak havayı merak ettiğini aktaran Hollandalı oyuncu şu yorumu yaptı:

"Bence iyi yoldayız ve turnuvada güzel bir şekilde ilerleyebiliriz. Her maçı ayrı ayrı değerlendirmemiz gerek.

"İyi yerlere gelebiliriz. Daha fazlasını yapabiliriz. Çok çalışmamız gerekiyor. Böylelikle kendimizi daha fazla güçlendirebiliriz.

Ajax basın toplantısının ardından stadın yakınında bulunan bir sahada son anntrenmanını gerçekleştirdi ve maç saatini beklemeye başladı.

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