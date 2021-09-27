PSG'nin yıldızı Barcelona'ya mı gidiyor?

Herrera'nın babası, Barcelona iddialarını doğruladı fakat kesinleşmiş bir anlaşma olmadığını da ekledi.

Paris Saint-Germain ile 2021-22 sezonuna etkilyici bir başlangıç yapan Ander Herrera, Barcelona'ya transfer olabilir.

İspanyol oyuncunun babası, yakın geçmişte Katalan kulübü ile bir görüşme yaptıklarını kabul etti. Herrera'nın, Athletic Bilbao'dan ayrıldığından beri La Liga'ya döneceği konuşulan bir konuydu.

Ne söylendi?

Herrera'nın babası Pedro, Barcelona spekülasyonlarını kabul ediyor, ancak Katalan deviyle şu ana kadar hiçbir anlaşma yapılmadı.

L'Equipe'a konuşan Pedro, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ander bir noktada Barça ile temas halindeydi ve çeşitli nedenlerle bu olmadı.

"İspanya'nın üç büyükünden birinin formasını hiç giymedi çünkü onun gözünde ülkenin en büyük kulübü, başladığı yer olan Zaragoza."

Herrera, ülkesine geri dönecek mi?

İspanyol orta saha bu sezon tüm müsabakalarda çıktığı 10 maçta dört gol attı iki asist yaptı ve Kylian Mbappe, Neymar ve Lionel Messi'den oluşan yıldızlarla dolu bir kadroda dikkatleri üzerine çekti.

Paris Saint-Germain ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Herrera, bu standardı koruyabilirse bir transfer gerçekleştirebilir.

Eğer bu olursa Herrera, ülkesi İspanya'ya geri dönmüş olacak.

Bununla birlikte Herrera'nın, Zaragoza kulübüne başkan olacağına yönelik haberler de çıkmıştı.

Pedro, bu konuyla ilgili ise şunları söyledi:

"Herrera, Covid'in ortaya çıkmasından bu yana her zaman Zaragoza şehrinin belediye başkanıyla temas halindeydi. Çeşitli eğitim ve insani yardım projelerine katıldı ve destek oldu.

"Real Zaragoza'nın başkanı olacak mı? Bunu beklemiyorum. Ancak orada etkili bir yönetici veya hissedarlardan biri olması neredeyse kesin."

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