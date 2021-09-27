Montpellier maçının son dakikalarında oyundan alınan Fransız yıldızın, hararetli konuşmaları dikkat çekti.

Kylian Mbappe ve Neymar, 2017 yazında rekor kıran transferlerle Paris Saint-Germain'e geldiklerinden bu yana güçlü bir bağ kurdular. Ancak Fransa'nın başkentindeki dostlukları sona mı eriyor?

Cumartesi günü Ligue 1'de Montpellier'e karşı oynanan maçta çatlakların oluşmaya başladığına dair işaretler vardı. Yedek kulübesine gelen Mbappe, Brezilyalı takım arkadaşının hareketlerini sorgularken kameralara yakalandı.

L'Equipe, Neymar'ın takım arkadaşı tarafından "serseri" olarak damgalandığını iddia ediyor. Peki bu kesin mi ve ikilinin ilişkisi onarılamayacak kadar bozulabilir mi?

Kylian Mbappe ne söyledi?

Dünya Kupası şampiyonu Kylian Mbappe, Montpellier ile oynanan son maçta 88. dakikada oyundan çıkarıldı.

Mbappe, yedek kulübesine oturduktan sonra, Idrissa Gueye ile hararetli bir tartışma yaparken kameralara yakalandı.

22 yaşındaki oyuncunun, sahada olanlardan bahsederken "bana pas vermiyor" dediği açıkça görülüyor.

Kylian Mbappe, Neymar'a 'serseri' mi dedi?

Mbappe'nin, gerçekte ne söylediği hakkında bazı tartışmalar var ve Fransız oyuncunun, tam olarak kimi kastettiği belli değiil.

L'Equipe, Mbappe'nin Neymar'dan "serseri" (Fransızca "clochard") olarak bahsettiğine inanırken, bazıları ise tam olarak bundan emin değil.

Alternatif raporlar ise Mbappe'nin, "Bu serseri, bana pas vermiyor" yerine "Ben olduğumda, bana pas vermiyor" veya "Boş olduğumda, bana pas vermiyor" dediğini belirtiyor.

Mbappe ve Neymar, Montpellier maçında 88 dakika beraber oynadı fakat ikili, hücum aksiyonlarında çok fazla organize olamadı.

Şu ana kadar beklentilerin altında kalan Lionel Messi'nin, küçük bir diz probleminin ardından PSG'nin ilk 11'ine dönmesi bekleniyor.

Olay patlak mı verdi?

Mbappe ve Neymar'ın, bu meseleyi kendi aralarında konuşup çözdükleri söyleniyor.

İkilinin, pazartesi günü tekrar idmanlara başlayan Lionel Messi ile beraber gülüp şakalaştıkları görüldü.

Görünüşe göre, Montpellier maçının son anlarında Mbappe, duygusal olarak bir patlama yaşadı.

Pochettino'nun ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba gübü Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

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