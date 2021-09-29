Ahmet Nur Çebi: Gedson Fernandes'i son gün alıyorduk ama...

Beşiktaş başkanı, Portekizli yıldızın transferinden son anda neden vazgeçtiklerini anlatıyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gedson Fernandes'i transfer etmeyi son ana kadar planladıklarını ancak Pjanic'in devreye girdiğini söylüyor.

Yaz transfer döneminde kadrosuna bir orta saha kazandırmak isteyen Beşiktaş rotasını eski Galatasaraylı Gedson Fernandes'e çevirmişti.

Siyah-beyazlılar'ın yanı sıra Galatasaray da Portekizli oyuncuyu istiyordu ancak Gedson, Benfica'da kaldı.

Ahmet Nur Çebi ne söyledi?

DHA'ya konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yaz transfer döneminde yaşananları şu şekilde anlattı:

"Gedson Fernandes'i de son gün alıyorduk ama Pjanic çıkınca vazgeçtik ve tercihimizi Pjanic'ten yana kullandık."

"Cenk Tosun'a da sözüm var, sezon sonu gelmek isterse kapımız ona açıktır."

Beşiktaş Başkanı, yıldızları kulübe düşük maliyetler ile kazandırdıklarının altını çizdi:

"Dünya çapında oyuncuları çok ciddi indirimler yaptırarak aldık. Özellikle Pjanic için verdiğimiz paralar çok yüksek değil. 9 milyon euro yıllık ücret alan Pjanic için 2 milyon 750 bin Euro veriyoruz."

"Transferler için Şampiyonlar Ligi'nden gelen paranın dörtte birini falan harcadık. Bu transferleri hem şampiyon olmak için yaptık, hem de ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edeceğimiz için yaptık. Takımın maliyeti şu an 50 milyon Euro'nun altında."

"Adana Demirspor bizden özür dilemedi"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor karşılaşmasında Mario Balotelli'nin Sergen Yalçın'a 'beynini' göstererek gol sevinci yapmasının ardından Akdeniz ekibinden resmi bir özür gelmediğini söyledi:

"Adana Demirspor maçında hakem demiş ki 'ben görmedim, VAR hakemine sordum temiz' dedi diyor. Hakem de görecek, VAR niye görmüyor. VAR 'gel pozisyona bak' diyebilir.

VAR temiz deyince hakem gidip bakmıyor. VAR'a git, eğer pozisyonun başında faul varsa, o zaman faul ver ne varsa onu ver. Penaltıysa penaltı ver. Bizim önümüzün kesilmek istendiği bir görüş, ispat edemeyeceğimiz şeyleri söyleyemeyiz.

Ben başka takımlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Beşiktaş'ın hakkını yemesinler yeter. Beşiktaş'ın hakkı yenmediği zaman Beşiktaş zaten şampiyon olacak.

Adana Demirspor maçında Balotelli'nin yaptığı hareketlerden dolayı sonra resmi olarak özür dilemediler. Ben hiç bir şeklide futbolcuyu dikkate almam.

Bizler resmi siteleri olan, resmi kurumlarız, özür dilenecekse bu şekilde resmi yapılır, yapılmadı. Baş sağlığı değil bu. Baş sağlığında telefon açarsınız dilersiniz, bu öyle bir şey değil."

Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Beşiktaş, 2 Ekim'de Sivasspor'u Vodafone Park'ta konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde ise 19 Ekim'de Sporting'i ağırlayacak. Ajax ile rövanş maçı, 24 Kasım'da oynanacak.

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