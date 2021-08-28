Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli çıldırdı

İtalyan golcü, Samet Aybaba'ya tepkili.

Mario Balotelli, Adana Demirspor'a transfer olduğunda en çok merak edilen konu, vukuat çıkarıp çıkarmayacağıydı.

Adana insanının genel davranış biçimyle uyumlu olduğu iddia edilen İtalyan santrfor, bunu kanıtlama konusunda çok gecikmedi ve Adana Demirspor - Konyaspor karşılaşmasında ilk olayını çıkardı.

Neler oldu?

Konyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Mario Balotelli, 57. dakikada oyundan alındı ve yerini Okwuchukwu Ezeh'e bıraktı.

Bu kararı hiç beğenmeyen tecrübeli futbolcu, kenara geldikten sonra yedek kulübesini yumrukladı ve ardından soyunma odasına gitti.

Balotelli, siniri yatıştıktan sonra ise yedek kulübesine dönerek karşılaşmayı takip ett.

Adana Demirspor - Konyaspor maçı ne oldu?

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor, Konyaspor'u ağırladı.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada ev sahibi ekip, 59. dakikada Britt Curtis Assombalonga'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Golden sonra rakip kalede baskısını arttıran Konyaspor, 83. dakikada Abdülkerim Bardakçı ile golü bularak skoru 1-1'e getirdi ve maç, bu sonuçla tamamlandı.

Samet Aybaba ne söyledi?

Tecrübeli teknik direktör, karşılaşma sonrasında Mario Balotelli'nin tepkisiyle ilgil kendisine yöneltilen bir soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"Tepkiyi hep gösteriyor, sorun değil. Bakarız, ne dedi ne demedi bilmiyoruz.

"Profesyonel takımın disiplin talimatı var. Ona göre hareket ederiz."

Editör yorumu

Adana Demirspor özellikle hücum hattı olarak iyi bir kadro kurmuş gibi görünüyor fakat Mario Balotelli, disiplin problemlerine yol açacak gibi.

Samet Aybaba'nın İtalya golcünün bazı tavırlarından memnun olmadığı apaçık ortada. Zira geçen hafta da buna benzer bir açıklama yapmıştı.

Eğer bu sorun tatlıya bağlanmazsa Aybaba'ın yakın zamanda Adana Demirspor'dan ayrılması sürpriz olmaz.

Zira büyük beklentilerle transfer edilen ve ciddi bir para harcanan Balotelli'yi gözden çıkarmak pek kolay olmasa gerek.

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