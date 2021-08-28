PSG'nin eski stoperi Thiago Silva'nın Sergio Ramos kıskançlığı

Brezilyalı stoper, geçtiğimiz sezon Ligue 1 ekibi tarafından serbest bırakılmıştı.

Real Madrid'in eski kaptanı Sergio Ramos, bu sezon Paris Saint-Germain'e katılarak Fransızların Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefinde önemli rol oynayacak isimlerden biri oldu.

Thiago Silva, PSG'nin Ramos'u transfer etmesinin, İspanyol stoper ile yaşlarının yakın olmasından dolayı kendisini gerçekten üzdüğünü itiraf etti.

Chelsea stoperi, İspanyol savunmacı ile arasında bir problem olmamasına rağmen bu transfere üzülmüş görünüyor.

Ne söylendi?

36 yaşındaki futbolcu, ESPN Brezilya'ya verdiği demeçte konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sergio Ramos'a karşı olumsuz anlamda hiçbir duygum yok, ancak ona iki yıllık sözleşme teklif ettikleri sırada kendisi benimle aynı yaştaydı."

"Bu beni gerçekten üzdü. Henüz kimseyle bu konuda konuşmadım çünkü bu beni gerçekten üzdü.

"Kendimi, bu kulüp için hiçbir şey yapmamış gibi hissettim.

"Ayrılışım kesinlikle kapanmış bir defter ama aynı zamanda çok düşünüyorum. Olan biten her şey hakkında çok düşünüyorum. Başka bir şey yapılabilirdi diye düşünüyorum.

"Çünkü PSG'de geçirdiğim sekiz gün ya da sekiz ay değildi. Pek çok zaferi içinde bulunduran, PSG'yi bugünkü seviyesine getiren bir sekiz yıldı.

"PSG'nin kazanmasını istiyorum çünkü kulüp tüm saygıyı hak ediyor. Ancak işlerin gidişatının ışığında içimde bir hüzün var."

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Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinden yalnızca birkaç hafta sonra yolların ayrılması Silva'yı çok üzmüş olsa da Breziilyalı stoperin Chelsea'deki rolü oldukça mühim.

Hem Frank Lampard'ın hem de daha sonra Thomas Tuchel'in oyunun için zeki bir stoper.

Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezonun sonunda Chelsea forması ile PSG'de yapamadığını başararak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Daha sonra bir yıllık sözleşme uzatılarak ödüllendirild fakat ardından yaşadığı sakatlıklar, şu anda onu bir bilinmezliğe doğru götürmüş durumda.

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