PSG'den Borussia Dortmund'a, Erling Haaland için baştan çıkarıcı teklif

Kylian Mbappe'yi kaybetmek üzere olan Ligue 1 ekibi, para harcamaktan çekinmeyecek.

Avrupa'da bu yaz ortalık alev aldı!

Lionel Messi'nin 21 yıllık Barcelona kariyeri sona erdi ve Arjantinli, Paris Saint-Germain'de Neymar ile buluştu.

Cristiano Ronaldo, gemileri yakıp yuvasına, Manchester United'a döndü.

Peki Messi-Ronaldo rekabetinin yerini alacağı düşünülen iki yıldız, Kylian Mbappe ve Erling Haaland ne olacak?

Gerçekten anbean gelişmeler yaşanıyor ve iki futbolcu da kulübünden ayrılabilir.

Neler oldu?

The Telegraph'ın haberine göre PSG, takımdan ayrılmak isteyen Kylian Mbappe'nin yerini Borussia Dortmund'un gol makinesi Erling Haaland ile doldurmayı hedefliyor.

Ligue 1 devi kolları sıvadı ve Norveçli santrfor için her şeyi yapacak.

Haaland'ın popüler menajeri Mino Raiola ile temasa geçen PSG, Sky Sports'a göre Dortmund'a yapacağı teklifi belirledi. Sıkı durun: 200 milyon euro!

Piyasa gerçekten alev almış durumda.

Borussia Dortmund ne yapacak?

Bilindiği gibi Bundesliga ekibi, altın çocuğu bırakmaya gönüllü değil. Çünkü takımı resmen sırtlıyor.

Sezon başlar başlamaz iki Bundeslig bir de Almanya Kupası olmak üzere üç maçta beş kez fileleri havalandırdı bile. Leblebi gibi gol atıyor!

Böyle bir oyuncuyu kaybetmek istememelerini herkes anlayışla karşılamalı. Fakat Dortmund için büyük bir sorun var.

Önümüzeki sezon Haaland'ın sözleşmesinde yer alan ve 75 ile 90 milyon euro arasında olduğu konuşulan serbest kalma maddesi devreye giriyor.

Bu, kulübün kafasını karıştırmak için oldukça yeterli bir detay.

Sonuç olarak PSG, Haaland için baştan çıkarıcı teklifler yapmaya devam edecek.

Ne kadar da zevkli bir yaz transfer dönemi, öyle değil mi?

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