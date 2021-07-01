Adana Demirspor Younes Belhanda transferini resmen açıkladı

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, Galatasaray ile iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Faslı yıldızla üç senelik sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde stat zemini hakkında Galatasaray yönetimini eleştirmesinin ardından sarı-kırmızılı takımla olan kontratı feshedilen Younes Belhanda, Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki yıldız futbolcunun yeni takımıyla sözleşmenin üç yıllık olduğu belirtirken, ücreti açıklanmadı.

Kariyeri boyunca birçok büyük takımın formasını giyen Belhanda, 2011-2012 sezonunda Montpellier ile Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşırken, sezonu 28 karşılaşmada 12 golle tamamlamış ve ligin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Fransa macerası sonrası Dinamo Kiev'e transfer olan Belhanda burada da şampiyonluk yaşamıştı.

Adana Demir'in ikinci transferi

2017-2018 sezonu başında Igor Tudor yönetimindeki Galatasaray'a transfer olan Belhanda burada hem Hırvat teknik direktörün hem de Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinden biri olmuştu. Galatasaray ile iki şampiyonluk yaşayan Belhanda pandemi nedeniyle maaşında indirim yapmadığı için eleştirilen isim olmuştu.

Galatasaray ile olan kontratının sonlandırılmasının ardından Avrupa'nın birçok ülkesinden teklif alan Belhanda'nın adı kendisini Fenerahçe'yi çalıştırdığı dönemde de isteyen Aykut Kocaman'ın takımı Başakşehir ile de anılıyordu. Belhanda böylece Samet Aybaba'nın takımının yeni sezon öncesinde kaleci Ferhat Kaplan'ın ardından yaptığı ikinci transfer oldu.

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