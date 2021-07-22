TV8'in sahibi Ilıcalı, problemlerin Hollanda kaynaklı olduğunu vurguladı.

PSV Eindhoven - Galatasaray maçının yankıları sadece saha sonucu ile sınır kalmadı. TV8 kanalından canlı olarak yayınlanan karşılaşmada özellikle ilk yarıda, yayında ciddi teknik aksaklıklar meydana geldi.

İlk devrede görüntüde kesilmeler yaşanırken, bir süre sonra yayına ara verildi ve "Teknik bir arızadan dolayı yayınımız birazden devam edecektir" yazısı ekrana geldi.

Bunun yanında, yayın esnasında reklam panolarına yansıtılan ve Türkiye'de yasa dışı olan bahis reklamları da dikkat çekti.

Ne söylendi?

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, maçtan bir gün sonra öğle saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya şu sözlerle açıklık getirdi:

"PSV - Galatasaray maçında TV’de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır.

Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8’in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir."

PSV - Galatasaray maçında TV’de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8’in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir.. — Acun Ilıcalı (@acunilicali) July 22, 2021

Daha sonra neler oldu?

TV8'de maç yayını yeniden başladığında ise bazı değişiklikler vardı. Görüntü kalitesinin daha iyi olduğu fark edilirken, reklam panolarındaki sanal reklamların da ekrandan kaldırıldığı görüldü.

Ardından karşılaşma sonuna kadar herhangi bir teknik aksaklık yaşanmadı.

Türkiye'de 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları, Acun Ilıcalı'ya ait olan internet kanalı Exxen'de yayınlanacak.

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